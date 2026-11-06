Quién es Pedro Alliana, el dirigente colorado que asumió como presidente de Paraguay

En las elecciones generales de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña binomio que alcanzó la victoria y le permitió llegar a la vicepresidencia el 15 de agosto de aquel año, posición desde la que ejerció un papel clave en la articulación política del oficialismo.

Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de controversias, ya que fue objeto de críticas por denuncias de presunto nepotismo debido a la presencia de familiares en distintos organismos estatales; como la contratación de su hija en la Cámara de Diputados, además de otros parientes con funciones en dependencias públicas paraguayas.

Ahora, tras la salida de Peña, Alliana asumirá la Presidencia y completará el mandato constitucional hasta agosto de 2028. Su llegada al poder abre una nueva etapa para Paraguay en un contexto de fuerte tensión política y de reconfiguración de liderazgos dentro del Partido Colorado.