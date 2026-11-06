Quién es Pedro Alliana, el dirigente colorado que asumió como presidente de Paraguay
Con una extensa trayectoria política que incluye cargos legislativos, partidarios y ejecutivos, deberá conducir al país en medio de una de las mayores crisis institucionales y financieras de los últimos años.
La destitución y captura de Santiago Peña mediante juicio político provocó un cambio de mando en Paraguay al llevar a la primera magistratura a un dirigente con una extensa trayectoria dentro del oficialismo: Pedro Alliana, hasta ahora vicepresidente de la república.
Nacido el 19 de febrero de 1974 en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, Alliana construyó su carrera pública combinando actividad política, empresarial y deportiva. Antes de consolidarse en la estructura partidaria llegó incluso a integrar la selección paraguaya de básquetbol en 1991.
Su desembarco en la política comenzó con una candidatura a la intendencia de Pilar, en 2006; alcanzó notoriedad dos años después cuando fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó entre 2008 y 2013, iniciando un ascenso sostenido dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado.
La carrera de Alliana estuvo estrechamente ligada al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, corriente interna por la cual fue elegido diputado nacional y presidió la Cámara de Diputados durante cuatro períodos consecutivos, entre 2015 y 2022; permanencia poco habitual que consolidó su peso dentro del oficialismo paraguayo.
Paralelamente, también condujo la Junta de Gobierno de la ANR entre 2016 y 2023, desde donde fortaleció su influencia en la estructura partidaria y participó activamente en la organización electoral del Partido Colorado.
En las elecciones generales de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña binomio que alcanzó la victoria y le permitió llegar a la vicepresidencia el 15 de agosto de aquel año, posición desde la que ejerció un papel clave en la articulación política del oficialismo.
Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de controversias, ya que fue objeto de críticas por denuncias de presunto nepotismo debido a la presencia de familiares en distintos organismos estatales; como la contratación de su hija en la Cámara de Diputados, además de otros parientes con funciones en dependencias públicas paraguayas.
Ahora, tras la salida de Peña, Alliana asumirá la Presidencia y completará el mandato constitucional hasta agosto de 2028. Su llegada al poder abre una nueva etapa para Paraguay en un contexto de fuerte tensión política y de reconfiguración de liderazgos dentro del Partido Colorado.
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