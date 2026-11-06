Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana, un hombre fuerte del Partido Colorado

Nacido en Pilar, departamento de Ñeembucú, Alliana posee una dilatada carrera política y un sólido respaldo territorial. Fue gobernador de su departamento entre 2008 y 2013, año en el que dio el salto a la política nacional al ingresar a la Cámara de Diputados. Como dato de color de su juventud, antes de volcarse al ámbito comercial y político, tuvo una destacada trayectoria deportiva que lo llevó a integrar la selección nacional de básquetbol de Paraguay en 1991.