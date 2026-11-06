Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña
El Congreso de Paraguay avanzó con el juicio político, destituyó a Santiago Peña y la Justicia ordenó su detención. En ese caos, asumió el vicepresidente.
En una jornada histórica y de profunda tensión institucional, el hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana asumió este viernes 6 de noviembre la presidencia de la República del Paraguay. Su nombramiento al frente del Poder Ejecutivo se concretó de manera automática, tal como lo establece la Constitución Nacional, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político impulsado por el Congreso.
El desafío de gobernar hasta 2028
Con 52 años, el nuevo mandatario asume la responsabilidad de completar el período presidencial vigente, que se extiende hasta agosto de 2028. Su misión más urgente será garantizar la gobernabilidad y pacificar a una sociedad golpeada por las irregularidades que desataron la caída de su compañero de fórmula.
Pedro Alliana, un hombre fuerte del Partido Colorado
Nacido en Pilar, departamento de Ñeembucú, Alliana posee una dilatada carrera política y un sólido respaldo territorial. Fue gobernador de su departamento entre 2008 y 2013, año en el que dio el salto a la política nacional al ingresar a la Cámara de Diputados. Como dato de color de su juventud, antes de volcarse al ámbito comercial y político, tuvo una destacada trayectoria deportiva que lo llevó a integrar la selección nacional de básquetbol de Paraguay en 1991.
No obstante, su peso real en la política paraguaya proviene de su liderazgo partidario. Alliana presidió la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado) entre 2015 y 2023, período en el que se afianzó como uno de los operadores más pragmáticos y leales al expresidente Horacio Cartes, líder del influyente movimiento interno Honor Colorado.
De nexo parlamentario a jefe de Estado
Desde que asumió la vicepresidencia en agosto de 2023, Alliana mantuvo un perfil activo, funcionando como el principal articulador político entre el Ejecutivo de Peña y el Congreso Nacional. Esa experiencia legislativa será ahora puesta a prueba al máximo, ya que deberá apoyarse en la mayoría del Partido Colorado para intentar cerrar las heridas abiertas por el escándalo del Ueno Bank y reencauzar el rumbo del país.
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