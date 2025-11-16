Elecciones en Chile: Gabriel Boric votó y llamó a la unidad nacional

El mandatario cerró su mensaje insistiendo en que la democracia se fortalece con participación y con la capacidad de convivir pese a las diferencias, un desafío central en una elección que mantiene al país dividido y atento a un eventual balotaje.

Elecciones en Chile: las encuestas anticipan un balotaje entre el oficialismo y la ultraderecha

Chile encara una jornada electoral clave este domingo, en la que deberá definir quién sucederá a Gabriel Boric. Será la primera elección presidencial con voto obligatorio en más de tres décadas, un cambio que sumará a casi cinco millones de personas que no participaron en la última elección y que podría modificar por completo el escenario.

Aunque son ocho los postulantes, las encuestas coinciden en que la disputa real se concentra en cuatro nombres y que ningún candidato alcanzaría el 50% más uno necesario para consagrarse en primera vuelta.