La vuelta de Oasis en River: los mejores momentos de un show inolvidable

Al igual que ahora, en aquel último recital interpretaron Wonderwall, Supersonic, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova y Live Forever. Es como si el tiempo no hubiera pasado, e incluso los peinados parecían inalterados.

Esta continuidad, que podría interpretarse como pereza artística, no es otra cosa que consolidación. El rock se apoya en una marca espléndida y la gente le firma un cheque en blanco a un género amoroso que va dando ciertas muestras de fatiga, y que probablemente ya lo haya dado todo. En otras palabras, no hay por qué andar haciendo tautologías con falso material nuevo. A juzgar por el tamaño de la gira 2025, Oasis volvió para la alegría del mundo entero. Más no se le puede pedir.

I was loooking for some act-shion. Definición de bíblico. Hasta la última persona saltando.

Fanx, Oasis pic.twitter.com/XNN6k1LldG

Fanx, Oasis pic.twitter.com/XNN6k1LldG — Cococho Barberán Aquino (@barberanaquino) November 16, 2025