Violentas protestas en México contra la presidenta Claudia Sheinbaum: las imágenes

Varios de los asistentes a la marcha, que previamente recorrió importantes avenidas del centro de la capital, portaban sombreros como el que hizo famoso Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, estado de Michoacán, asesinado el 1 de noviembre y que ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

No obstante, la viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ya había deslindado al "Movimiento del Sombrero", fundado por el edil abatido, de la violenta marcha de este sábado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la convocatoria a esta movilización y dijo en su habitual rueda de prensa matutina del jueves que era "inorgánica" y "pagada", con “un impulso promovido incluso desde el extranjero, en contra del gobierno".

Pancartas con mensajes como "Todos somos Carlos Manzo" fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, convertido en un símbolo de las protestas juveniles a nivel global.

