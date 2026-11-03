Qué dijo Donald Trump del resultado de las elecciones en Estados Unidos

Aunque el escrutinio se encuentra en una fase temprana, las primeras proyecciones marcan tendencias claras:

Senado: los demócratas retienen el escaño clave del senador Jon Ossoff en Georgia —condición necesaria en su intento de arrebatarle la mayoría a los republicanos— y también conservan su banca por Virginia. Para lograr el control de la Cámara Alta, la oposición aún necesita retener Míchigan y ganar en cuatro estados que actualmente están en manos republicanas.

los demócratas retienen el escaño clave del senador Jon Ossoff en Georgia —condición necesaria en su intento de arrebatarle la mayoría a los republicanos— y también conservan su banca por Virginia. Para lograr el control de la Cámara Alta, la oposición aún necesita retener Míchigan y ganar en cuatro estados que actualmente están en manos republicanas. Cámara de Representantes: en la cámara que renueva la totalidad de sus 435 escaños, los demócratas encabezan el recuento inicial en 18 distritos que estaban representados por el oficialismo, mientras que los republicanos solo llevan ventaja en dos distritos actualmente en manos demócratas.

Estos primeros movimientos en las urnas se alinean con las encuestas previas a los comicios, las cuales apuntaban a una ola demócrata impulsada por el descontento de un sector del electorado con la actual gestión presidencial.