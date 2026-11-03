Qué dijo Donald Trump del resultado de las elecciones en Estados Unidos
Donald Trump defendió su maratónica gira y aseguró que el Partido Republicano no atravesará un revés humillante, en medio de los primeros escrutinios.
El presidente Donald Trump, afirmó este martes que los republicanos tienen "buenas posibilidades" en las elecciones en Estados Unidos de mitad de mandato, asegurando que su partido no atravesará una "situación vergonzosa". Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista telefónica con CBS News.
La defensa de su campaña y el entusiasmo del electorado
En medio de un clima político de fuerte polarización, el mandatario aprovechó la entrevista para respaldar la intensa agenda de campaña que llevó a cabo en la recta final hacia los comicios.
"Creo que la gira marcó una gran diferencia. Fueron mítines multitudinarios, actos de gran envergadura. Nadie había hecho algo así jamás", aseguró Trump respecto a sus recorridas por estados clave. En esa misma línea, consideró que la estrategia oficialista logró su objetivo: "Considero que logramos difundir el mensaje y, además, despertar el entusiasmo".
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El contexto del escrutinio y el avance demócrata
Las declaraciones de Trump se producen en un escenario donde los primeros recuentos en los estados de la costa este sugieren avances para la oposición demócrata, en comparación con su desempeño en las elecciones presidenciales de 2024.
Aunque el escrutinio se encuentra en una fase temprana, las primeras proyecciones marcan tendencias claras:
- Senado: los demócratas retienen el escaño clave del senador Jon Ossoff en Georgia —condición necesaria en su intento de arrebatarle la mayoría a los republicanos— y también conservan su banca por Virginia. Para lograr el control de la Cámara Alta, la oposición aún necesita retener Míchigan y ganar en cuatro estados que actualmente están en manos republicanas.
- Cámara de Representantes: en la cámara que renueva la totalidad de sus 435 escaños, los demócratas encabezan el recuento inicial en 18 distritos que estaban representados por el oficialismo, mientras que los republicanos solo llevan ventaja en dos distritos actualmente en manos demócratas.
Estos primeros movimientos en las urnas se alinean con las encuestas previas a los comicios, las cuales apuntaban a una ola demócrata impulsada por el descontento de un sector del electorado con la actual gestión presidencial.
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