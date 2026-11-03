Resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026: cómo van los comicios legislativos
Estados Unidos define el control del Congreso. Los demócratas buscan arrebatarle la mayoría al oficialismo en un referéndum clave sobre la gestión actual.
Las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre marcan un punto de inflexión. En medio de fuertes debates sobre la economía, la inflación y la política exterior, millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y un tercio del Senado (34 escaños), además de 36 gobernaciones.
Qué se define en las elecciones de Estados Unidos de 2026
IMPORTANTE: El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días
Estos comicios de mitad de mandato (midterms) funcionan en la práctica como un plebiscito directo sobre la actual administración de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump es republicano, y su partido tiene el enorme desafío de defender sus ajustadas mayorías en ambas cámaras del Congreso para poder mantener su agenda legislativa.
Del otro lado, los demócratas encaran estas elecciones en Estados Unidos 2026 con el objetivo de convertirse en un contrapeso real. La oposición necesita una ganancia neta de apenas tres bancas para recuperar el control de la Cámara de Representantes y cuatro para dominar el Senado. Lograr este objetivo les permitiría frenar nombramientos, bloquear iniciativas oficiales e impulsar comisiones de investigación.
Cómo van las elecciones en EEUU y los primeros resultados
Con el cierre paulatino de los centros de votación a lo largo de los distintos husos horarios de EEUU, el recrutinio oficial se encuentra en marcha.
- Los primeros resultados de las elecciones de 2026 en Estados Unidos comenzaron a reflejarse gracias a la carga del voto anticipado y por correo, una modalidad que este año fue utilizada por más de 59 millones de personas.
- Para seguir cómo van las elecciones en EEUU en tiempo real, los medios y analistas se basan en las proyecciones estadísticas de agencias como The Associated Press (AP) y los reportes de las Secretarías de Estado locales, dado que no existe un organismo federal centralizado que emita boletines unificados.
- El foco de estas elecciones USA 2026 está puesto en un puñado de estados clave sumamente disputados, como Pensilvania, Ohio, Michigan, Texas y Carolina del Norte.
A medida que avance el escrutinio durante la madrugada, se irán consolidando los resultados elecciones EEUU 2026, los cuales determinarán finalmente si el Partido Republicano logra resistir el embate opositor o si el Congreso queda en manos demócratas durante el tramo final del mandato presidencial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario