Elecciones en Perú: Keiko Fujimori fue superada por Roberto Sánchez por 10.000 votos
En el balotaje más peleado de la historia de Perú, Sánchez apenas supera a la candidata ultraderechista por una décima de punto porcentual.
A medida que avanza el lento escrutinio de los votos en el balotaje celebrado el domingo en Perú, Roberto Sánchez pasó en las últimas horas al frente y aventaja a Keiko Fujimori por un muy magro margen de apenas 0,13 puntos porcentuales.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con poco más del 94% de las actas escrutadas, Sánchez reúne el 50,03% de los votos, frente al 49,9% de Fujimori, una diferencia de menos de 10 mil votos lo que ratifica el escenario de empate técnico. Frente a esto se da por descontado que para que se pueda proclamar un ganador se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450 mil votos, lo que puede llevar varias semanas más.
"Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%", aseguró Sánchez a la prensa a medida que la tendencia anticipaba que se encaminaba a revertir el resultado inicial que ubicaba a Fujimori como la candidata, también por un muy magro margen, más votada.
Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. "Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea", afirmó.
El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.
Esta es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, en tanto que para Sánchez es su primera postulación.
Incertidumbre en Perú
Así de parejo planteado el escenario, la incertidumbre podría extenderse por más de un mes, hasta el próximo 15 de julio, día en que cerrará el escrutinio definitivo con el conteo voto a voto.
Tras el cierre de los comicios un “conteo rápido” de la consultora Ipsos y Transparencia Internacional, indicó a última hora de ayer que Sánchez obtendría en 50,3 por ciento de los votos y Fujimori el 49,7 por ciento.
Desde Ipsos su presidente, Alfredo Torres, explicó que las cifras indican un "empate técnico" ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9 por ciento. Según se explicó desde Ipsos, el conteo rápido es una muestra estadística que se realiza sobre actas, en este caso más de 1.000, tanto en mesas del Perú como del extranjero, y por eso se considera más exacto que un boca de urna.
Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán recién el próximo 15 del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a la prensa que la proclamación del presidente electo se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.
“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50% en relación a comicios anteriores.
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