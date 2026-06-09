Elecciones en Perú: Keiko Fujimori fue superada por Roberto Sánchez por 10.000 votos

Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. "Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea", afirmó.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Esta es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, en tanto que para Sánchez es su primera postulación.

Incertidumbre en Perú

Así de parejo planteado el escenario, la incertidumbre podría extenderse por más de un mes, hasta el próximo 15 de julio, día en que cerrará el escrutinio definitivo con el conteo voto a voto.

Tras el cierre de los comicios un “conteo rápido” de la consultora Ipsos y Transparencia Internacional, indicó a última hora de ayer que Sánchez obtendría en 50,3 por ciento de los votos y Fujimori el 49,7 por ciento.

Desde Ipsos su presidente, Alfredo Torres, explicó que las cifras indican un "empate técnico" ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9 por ciento. Según se explicó desde Ipsos, el conteo rápido es una muestra estadística que se realiza sobre actas, en este caso más de 1.000, tanto en mesas del Perú como del extranjero, y por eso se considera más exacto que un boca de urna.

congreso peru

Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán recién el próximo 15 del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a la prensa que la proclamación del presidente electo se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50% en relación a comicios anteriores.