Una avalancha en el Huascarán de Perú deja un muerto y dos heridos

Huascarán es el pico más alto del país sudamericano con 6.768 metros sobre el nivel del mar.

Las acciones de auxilio por la avalancha se realizan de manera simultánea a la búsqueda de tres montañistas peruanos, los cuales están desaparecidos desde el martes.

Familiares de los andinistas señalaron que la última comunicación con uno de ellos incluyó un pedido para que se enviaran drones y helicópteros, debido a que el grupo se encontraba perdido y solo contaba con equipo básico para la travesía.

Según declaró el coronel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Fabricio Tesei, la búsqueda se complicó por las adversas condiciones meteorológicas y la zona en la que presuntamente están los montañistas, a unos 6.000 metros de altura.