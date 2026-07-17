Una avalancha en el Huascarán de Perú deja un muerto y dos heridos
El hecho ocurrió mientras continúan las tareas de búsqueda de tres andinistas peruanos desaparecidos desde hace días en la misma zona.
Una persona murió y dos resultaron heridas como consecuencia de una avalancha de gran magnitud en la montaña Huascarán, la más alta de Perú. El desprendimiento ocurrió mientras continúan las tareas de búsqueda de tres andinistas peruanos desaparecidos desde hace días en la misma zona.
El hecho ocurrió el jueves en un sector conocido como La Canaleta y sorprendió a los integrantes de una expedición a una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar.
La emergencia movilizó de inmediato a la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM), a brigadistas de Socorro Andino Peruano y a integrantes de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).
La víctima fatal fue identificada con las siglas I.C.A y se desempeñaba como asistente de un grupo integrado por un turista de nacionalidad y un guía peruano, quienes resultaron heridos y derivados al hospital de Huaraz.
El despliegue del rescate fue tal que el Gobierno Regional de Áncash gestionó la utilización de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para apoyar la evacuación de los heridos y el traslado de la víctima mortal.
Huascarán es el pico más alto del país sudamericano con 6.768 metros sobre el nivel del mar.
Las acciones de auxilio por la avalancha se realizan de manera simultánea a la búsqueda de tres montañistas peruanos, los cuales están desaparecidos desde el martes.
Familiares de los andinistas señalaron que la última comunicación con uno de ellos incluyó un pedido para que se enviaran drones y helicópteros, debido a que el grupo se encontraba perdido y solo contaba con equipo básico para la travesía.
Según declaró el coronel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Fabricio Tesei, la búsqueda se complicó por las adversas condiciones meteorológicas y la zona en la que presuntamente están los montañistas, a unos 6.000 metros de altura.
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