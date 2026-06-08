Balotaje en Perú: por qué el ganador podría conocerse recién en más de un mes
A medida que avanza el escrutinio en Perú, Roberto Sánchez acorta la casi inexistente ventaja que le lleva la ultraderechista, Keiko Fujimori.
Con más del 90% de las mesas escrutadas y un virtual empate técnico entre la candidata de la derecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez que este domingo se disputaron en un balotaje la presidencia de Perú hasta el año 2031, el futuro del país podría entrar en un limbo de más de un mes. Es que luego de que más de 27 millones de peruanos se volcaran a las urnas, el escrutinio provisorio marca que con el 91,553% de las actas contabilizadas, la diferencia entre los dos candidatos es de apenas 113.630 votos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 50,329% (8.689.389 votos) mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) cosecha el 49,671% (8.575.759 votos).
Así de parejo planteado el escenario, la incertidumbre podría extenderse por más de un mes, hasta el próximo 15 de julio, día en que cerrará el escrutinio definitivo con el conteo voto a voto.
Tras el cierre de los comicios un “conteo rápido” de la consultora Ipsos y Transparencia Internacional, indicó a última hora de ayer que Sánchez obtendría en 50,3 por ciento de los votos y Fujimori el 49,7 por ciento.
Desde Ipsos su presidente, Alfredo Torres, explicó que las cifras indican un "empate técnico" ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9 por ciento. Según se explicó desde Ipsos, el conteo rápido es una muestra estadística que se realiza sobre actas, en este caso más de 1.000, tanto en mesas del Perú como del extranjero, y por eso se considera más exacto que un boca de urna.
Conocidas estas cifras, Sánchez afirmó ante sus seguidores que "recuperaremos el gobierno para el pueblo", pero desde el espacio político contrario Fujimori respondió que "nadie ha ganado en Perú", sostuvo que se deben contar el 100 por ciento de las actas y advirtió que "sería irresponsable", suponer una victoria a partir del conteo rápido.
Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán recién el próximo 15 del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a la prensa que la proclamación del presidente electo se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.
“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50% en relación a comicios anteriores.
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