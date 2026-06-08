Balotaje en Perú: por qué el ganador podría conocerse recién en más de un mes

Conocidas estas cifras, Sánchez afirmó ante sus seguidores que "recuperaremos el gobierno para el pueblo", pero desde el espacio político contrario Fujimori respondió que "nadie ha ganado en Perú", sostuvo que se deben contar el 100 por ciento de las actas y advirtió que "sería irresponsable", suponer una victoria a partir del conteo rápido.

Roberto Sanchez Roberto Sánchez

Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán recién el próximo 15 del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a la prensa que la proclamación del presidente electo se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50% en relación a comicios anteriores.