Elecciones presidenciales en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán al balotaje

De esta manera, la hoja de ruta electoral marca que la ciudadanía deberá volcarse nuevamente a las urnas en tres semanas para elegir de forma definitiva entre los dos proyectos políticos.

Quien resulte ganador el 21 de junio asumirá la presidencia de la República el próximo 7 de agosto, con un mandato constitucional fijado para el período 2026-2030.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia

Los principales resultados del preconteo divulgado por la Registraduría: