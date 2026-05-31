Elecciones presidenciales en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán al balotaje
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a una segunda vuelta electoral el próximo domingo 21 de junio.
Colombia se encamina hacia una definición en segunda vuelta tras las elecciones presidenciales celebradas este domingo 31 de mayo de 2026. Al no haber superado ninguno el umbral del 50% requerido para consagrarse en primera instancia, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la conducción del país en las urnas el próximo domingo 21 de junio.
Según el avance número 17 del preconteo oficial emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,03 % de las mesas escrutadas, De la Espriella —acompañado en la fórmula vicepresidencial por José Manuel Restrepo Abondano— se ubicó a la cabeza con 10.270.049 votos (43,72 %).
Por su parte, Cepeda —secundado por Aída Marina Quilcué Vivas— cosechó 9.614.016 sufragios (40,92 %), quedando a una distancia de 667.192 votos del primer lugar.
El escenario electoral dejó en una lejana tercera posición a Paloma Valencia, quien sumó 1.625.563 votos (6,92 %), quedando marginada de la carrera por la Casa de Nariño.
De esta manera, la hoja de ruta electoral marca que la ciudadanía deberá volcarse nuevamente a las urnas en tres semanas para elegir de forma definitiva entre los dos proyectos políticos.
Quien resulte ganador el 21 de junio asumirá la presidencia de la República el próximo 7 de agosto, con un mandato constitucional fijado para el período 2026-2030.
Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia
Los principales resultados del preconteo divulgado por la Registraduría:
-
Abelardo de la Espriella: 10.270.049 votos — 43,72%.
Iván Cepeda: 9.614.016 votos — 40,92%.
Paloma Valencia: 1.625.563 votos — 6,92%.
Sergio Fajardo: 1.000.974 votos — 4,26%.
Claudia López: 223.546 votos — 0,95%.
Raúl Santiago Botero: 204.883 votos — 0,87%.
Óscar Mauricio Lizcano: 53.490 votos — 0,22%.
Miguel Uribe Londoño: 28.403 votos — 0,12%.
Sondra Macollins Garvin Pinto: 19.710 votos — 0,08%.
Roy Leonardo Barreras: 13.996 votos — 0,05%.
Luis Gilberto Murillo: 13.152 votos — 0,05%.
Carlos Eduardo Caicedo: 12.580 votos — 0,05%.
Gustavo Matamoros: 5.565 votos — 0,02%.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario