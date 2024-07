Elecciones en Venezuela: un funcionario alimentó el rumor de fraude con una foto desde un centro de cómputos

La imagen ya fue eliminada del feed de Rubén Flores en X, mientras que su perfil de Instagram pasó a ser privado en las últimas horas.

Además, la exprecandidata Tamara Adrián afirmó en declaraciones televisivas que el funcionario fue destituido después de que la foto se volviera viral porque en ella aparece como ganador el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

"Esta foto viral es reciente. Fue publicada por el Jefe Estadal de Mercal del estado Aragua el 28 de julio a las 7:52 p. m. Hasta el momento no se conocen detalles sobre a qué se refieren los diagramas circulares que aparecen en las pantallas de esta sala de monitoreo. Pero la foto sí es reciente. Fue publicada anoche en la cuenta de Instagram de Rubén Flores, Jefe Estadal de Mercal (uno de los programas sociales del gobierno) del estado Aragua", informaron en la cuenta de X "Cazadores de fake news".

centro de computos venezuela

"Reiteramos: a pesar de lo que piensan muchos usuarios, hasta el momento no hay información que explique lo que tienen los gráficos ni qué significa el color azul. No sacar conclusiones apresuradas, especialmente porque NO necesariamente es una sala situacional electoral", aclararon.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la autofoto de Flores sirvió para alimentar las denuncias de fraude en las elecciones en Venezuela, en las que Nicolás Maduro volvió a ganar tras cosechar el 51% de los votos.

En segundo lugar quedó González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, con el 44% de los votos.