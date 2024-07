El Gobierno condenó "el fraude electoral" en Venezuela y exigió "total transparencia"

El vocero remarcó que desde el Gobierno argentino "No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales que, por supuesto, no sean títeres del régimen chavista”.

El Gobierno argentino condena "el fraude electoral" en Venezuela

“Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y, de acuerdo con las actas a las que tuvo acceso a la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio, a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico”, subrayó.

Acto seguido, citó al político venezolano que logró la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: “Ya lo dijo Simón Bolívar, ‘todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos’”.

Cancilleres de la región se reúnen tras las elecciones en Venezuela

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Diana Mondino, mantiene este lunes una reunión con sus pares de la región tras las elecciones en Venezuela, con el fin de “analizar la situación y ver cómo se siguen desenvolviendo los hechos” en lo que consideran y ratifican que fue “un fraude por parte del dictador Maduro".

“Apelamos a que todos los Presidentes efectivamente se pronuncien en contra de la aberración que ocurrió en Venezuela”, sostuvo Adorni.

Durante la conferencia, Adorni también criticó los dichos de Maduro contra el presidente Javier Milei y cánticos contra la gobernación en Argentina: “Nos acusa de ser una dictadura... Bastante llamativo el concepto del dictador, valga la redundancia, sobre una dictadura”.

“El mundo tiene que cuestionarse lo que pasa en Venezuela y la aberración que se vio ayer respecto a falta de información, de transparencia, imágenes del chavismo que hacían sospechar de los resultados que dieron a conocer. Apelamos a que, si la gente en Venezuela eligió una cosa, que se la respeten”, puntualizó.

“El mundo libre no tiene espacio para dictaduras como la de Maduro que, además, no solo han empobrecido al pueblo venezolano, sino que han expulsado a millones de venezolanos que tuvieron que escapar en búsqueda de una vida digna que ya no les podía ofrecer un régimen. Como cualquier dictadura, más tarde o temprano termina en hambre y crueldad, como ocurrió en Venezuela”, destacó.

Adorni sostuvo que lo que pasa en Venezuela “es una historia triste para los millones de venezolanos que viven en Venezuela, para los millones que se fueron y para toda una región que espera mayor democracia y menos actitudes fascistas y autoritarias”.

"Se tiene que saber la verdad y saber qué voto cada venezolano", cerró el vocero.