Elliot Page admitió su privilegio dentro de la comunidad trans

Aun así, el intérprete de Juno, Origen o Umbrella Academy considera que es fundamental que ejemplos como el suyo se hagan públicos. “Creo que necesitamos sentirnos representados y vernos a nosotros mismos, ya sabes, eso es algo que no tenía cuando era niño”, aseguró.

Page se declaró transgénero en diciembre de 2020, mediante un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. “Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más próspero”, relató entonces. Dos meses después, se divorció de la bailarina Emma Portner, con quien se casó en enero de 2018.