Donald Trump advirtió que Irán podría ser "eliminado" este martes por la noche

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Según declaró Trump, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.

“El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas”, dijo. “Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando”, añadió el mandatario norteamericano.

donald trump iran

Según el Presidente de los Estados Unidos, alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E antes de que el segundo fuera puesto a salvo y aprovechó para cazar fantasmas en medio de la conferencia de prensa.

"Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información", aseguró Trump, quien consideró sospechoso que "de repente, se dan cuenta de que hay alguien ahí fuera", refiriéndose a los iraníes.

“Ven llegar todos esos aviones. La operación se complicó mucho más porque un informante reveló que tenemos uno, que hemos rescatado a otro, pero que hay otro ahí fuera al que estamos intentando capturar”, señaló.

"De hecho, Irán publicó un aviso importante ofreciendo una gran recompensa a quien capture al piloto”, dijo Trump.

“Así que, además de un ejército hostil, muy talentoso, muy bueno, muy malvado, teníamos millones de personas intentando conseguir la recompensa, así que si a eso le sumamos todo esto, tenemos que encontrar al responsable de la filtración, porque es una persona enferma”, sostuvo.

“Creemos que podremos averiguarlo”, dijo Trump sobre la identidad del filtrador. “Porque vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'”.