Irán lanzó ataques contra Israel, Emiratos Árabes y Kuwait: varios muertos y heridos

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En tanto, la Corporación Petrolera de Kuwait comunicó que su complejo en Shuwaikh fue alcanzado por drones iraníes durante la madrugada. En el lugar se originó un importante incendio que obligó a evacuar el edificio en su totalidad.

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Otros ataques iraníes en Kuwait tuvieron como objetivo dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua, donde se registraron “daños materiales significativos” pero no se reportaron víctimas.

En Emiratos Árabes Unidos, varias personas resultaron heridas este lunes tras ser alcanzados por restos de proyectiles iraníes interceptados por sus sistemas antiaéreos.

Las autoridades de Abu Dabi informaron sobre un incidente con restos de proyectiles caídos sobre las instalaciones de la empresa Raneen Systems, especializada en artículos para el hogar, electrodomésticos y equipos de cocina, situada en la zona de Musafá. Otro incidente se reportó en puerto de Jor Fakan, donde varias personas han resultado heridas, incluyendo ciudadanos de origen paquistaní, lo que ha generado la denuncia del primer ministro del país, Shehbaz Sharif.

En Bahréin, el Ministerio del Interior indicó que los servicios de defensa civil extinguieron un incendio en un almacén perteneciente a Bapco Energies. El incidente fue atribuido a la “agresión iraní”.