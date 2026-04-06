Irán lanzó ataques contra Israel, Emiratos Árabes y Kuwait: varios muertos y heridos
Desde la Guardia Revolucionaria aseguraron que los objetivos fueron infraestructuras energéticas, pero alcanzaron a varios civiles en zonas residenciales.
Irán admitió nuevos ataques contra Israel, Emiratos Árabes, Kuwait y Bahréin tras la amenaza de Donald Trump de desatar un verdadero infierno contra si no liberan el estrecho de Ormuz. Desde la Guardia Revolucionaria aseguraron que los objetivos fueron infraestructuras energéticas, pero varios civiles resultaron heridos en zonas residenciales.
En Israel, parte de un misil iraní impactó contra un edificio residencial en Haifa, una ciudad portuaria en el norte del país, dejando cuatro muertos y varios heridos a causa del derrumbe parcial de la estructura.
Según investigaciones del ejército y la policía, la ojiva no llegó a detonar, lo que habría generado una destrucción total de las viviendas.
En Kuwait, seis personas resultaron heridas por "la caída de proyectiles y metralla en una zona residencial del norte del país, como consecuencia de la atroz agresión iraní", según informó el Ministerio de Salud kuwaití.
Otro ataque tuvo como objetivo el edificio del Complejo de Ministerios en la ciudad de Kuwait en la noche del sábado, donde un dron provocó daños materiales, pero sin dejar víctimas.
En tanto, la Corporación Petrolera de Kuwait comunicó que su complejo en Shuwaikh fue alcanzado por drones iraníes durante la madrugada. En el lugar se originó un importante incendio que obligó a evacuar el edificio en su totalidad.
Otros ataques iraníes en Kuwait tuvieron como objetivo dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua, donde se registraron “daños materiales significativos” pero no se reportaron víctimas.
En Emiratos Árabes Unidos, varias personas resultaron heridas este lunes tras ser alcanzados por restos de proyectiles iraníes interceptados por sus sistemas antiaéreos.
Las autoridades de Abu Dabi informaron sobre un incidente con restos de proyectiles caídos sobre las instalaciones de la empresa Raneen Systems, especializada en artículos para el hogar, electrodomésticos y equipos de cocina, situada en la zona de Musafá. Otro incidente se reportó en puerto de Jor Fakan, donde varias personas han resultado heridas, incluyendo ciudadanos de origen paquistaní, lo que ha generado la denuncia del primer ministro del país, Shehbaz Sharif.
En Bahréin, el Ministerio del Interior indicó que los servicios de defensa civil extinguieron un incendio en un almacén perteneciente a Bapco Energies. El incidente fue atribuido a la “agresión iraní”.
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