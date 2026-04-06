Donald Trump profundizó su amenaza a Irán por el estrecho de Ormuz: "esta gente está mal de la cabeza"

Otra periodista le consultó a Donald Trump si la guerra efectivamente estaba cerca del final o apenas empezando, y el presidente reconoció "no puedo decirlo, depende de qué hagan", en referencia a las autoridades iraníes y al diálogo que incluye a representantes de otros países de la región.

"Este es un período crítico. Ellos tiene hasta mañana a las 8. Les di una extensión, me pidieron una extensión de siete días y dije: 'Steve, dales 10 días'. Esos 10 días se terminan hoy, así que les di 11 de manera indirecta. Pensé que era inapropiado (reanudar la violencia) el día después de Pascuas", convino.

"Tienen hasta mañana, veremos qué pasa. Puedo decir que están negociando, creemos que de buena fe", señaló.