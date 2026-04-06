Donald Trump profundizó su amenaza a Irán por el estrecho de Ormuz: "esta gente está mal de la cabeza"
Un día antes de que venza el plazo, Donald Trump reconoció que hay un actor "dispuesto" a negociar un cese al fuego. Amenazas en redes y desde la Casa Blanca.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes en la Casa Blanca el presidente Donald Trump aseguró que hay "un participante dispuesto" para la negociación tras el ultimátum que Estados Unidos anunció contra Irán para obligar a normalizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz.
"No puedo hablar de un alto al fuego, pero puedo decir que tenemos del otro lado a un participante dispuesto. Ellos querrían hacer un trato, no puedo decir más sobre eso", sentenció el mandatario en referencia, además, sobre la posibilidad de que el acuerdo incluya a Israel y no se limite sólo a la pulseada entre los Estados Unidos e Irán.
Cuando un reportero del New York Times preguntó por los crímenes de guerra que los Estados Unidos ya cometió en Irán al atacar puentes, rutas, plantas de energía y otros objetivos que atañen a la población civil, Donald Trump buscó una tangente para salirle al cruce.
El mandatario aseguró: "Espero no tener que hacerlo. Pero como ya dije, llevamos 47 años de negociaciones con esta gente, son grandes negociadores. No van a tener un arma nuclear, nunca vamos a dejar que Irán tenga armamento nuclear".
"Mentalmente esta gente está mal de la cabeza, y son poderosos y ricos. Si crees que les voy a permitir tener armas nucleares les podés decir a tus amigos en el New York Times que no va a pasar", espetó Trump antes de entrar en una nueva discusión con representantes del New York Times, que "no tiene credibilidad porque dijo que no iba a ganar las elecciones y gané", según dijo.
Otra periodista le consultó a Donald Trump si la guerra efectivamente estaba cerca del final o apenas empezando, y el presidente reconoció "no puedo decirlo, depende de qué hagan", en referencia a las autoridades iraníes y al diálogo que incluye a representantes de otros países de la región.
"Este es un período crítico. Ellos tiene hasta mañana a las 8. Les di una extensión, me pidieron una extensión de siete días y dije: 'Steve, dales 10 días'. Esos 10 días se terminan hoy, así que les di 11 de manera indirecta. Pensé que era inapropiado (reanudar la violencia) el día después de Pascuas", convino.
"Tienen hasta mañana, veremos qué pasa. Puedo decir que están negociando, creemos que de buena fe", señaló.
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