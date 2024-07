Polémico: Elon Musk afirmó que su hijo "está muerto" por cambiar de género

El dueño de X habló sobre su experiencia con su hijo Xavier, que ahora se hace llamar Vivian Jenna Wilson, quien se sometió a un tratamiento de reasignación de sexo hace unos años.

Elon Musk

"Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores", dijo Musk y aclaró: "Esto fue realmente antes de que yo tuviera ninguna comprensión de lo que estaba pasando, y estaba el covid-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que -mi hijo- podría suicidarse", señaló.

Asimismo, destacó que el proceso se realiza a niños "que están muy por debajo de la edad de consentimiento" y que se opone a cualquiera que promueva esta práctica debería ir a la cárcel.

"Me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son sólo medicamentos de esterilización", indicó. Y afirmo: "Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman 'deadnaming' -práctica de llamar por el nombre de nacimiento a una persona transgénero sin su consentimiento- por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque tu hijo está muerto".

Musk afirmó que tiene una misión: "Juré destruir el virus de la mente 'woke'" y afirmó que están logrando algunos avances.

