Detuvieron en Paraguay al ganador del concurso del youtuber MrBeast por transportar 260 kilos de marihuana

El avión con matrícula NII6HL había partido desde el Aeropuerto de Miami, en el sur de los Estados Unidos, hasta el aeropuerto ubicado en la ciudad de Luque.

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Los tripulantes fueron identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, todos de nacionalidad estadounidense, quienes quedaron imputados por tráfico internacional de drogas después de que se comprobara que estaban vinculados a la marihuana con un "elevado contenido de THC" (tetrahidrocannabinol, el psicoactivo del cannabis).

Según informó el diario ABC Color, de Paraguay, la Senad informó el domingo que el avión en el que viajó Brown sería propiedad del ciudadano estonio Keith Siilats, que es piloto además de ser cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility, con sede en los Estados Unidos.

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Pero Siilats habría abandonado Paraguay durante la mañana del sábado, mientras la tripulación permanecía en descanso en un hotel.

Se estima que la droga estaba destinada a la distribución, venta y consumo dentro del área de Asunción.