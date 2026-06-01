Detuvieron en Paraguay al ganador del concurso del youtuber MrBeast por transportar 260 kilos de marihuana
Jabari Stephen Brown se había hecho famoso por ganar un avión privado en un concurso orquestado por el youtuber más popular del mundo, pero su suerte terminó.
El piloto Jabari Stephen Brown, que se hizo famoso por ganar un concurso orquestado por MrBeast, el youtuber más popular del mundo, quedó detenido el sábado pasado en un hotel de Asunción, capital del Paraguay, por transportar 260 kilos de marihuana en un avión privado.
Brown, de origen jamaiquino y conocido en Tik Tok como "Captain Treezy", había sido el ganador de un concurso que MrBeast realizó a fines de 2025 en el que superó a 99 pilotos para hacerse con el premio mayor: un avión privado valuado en más de 2 millones de dólares.
Pero su suerte cambió por completo el sábado 30 de mayo de 2026, apenas aterrizó su avión en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la terminal aérea más importante de Paraguay, con una carga de 261,6 kilos de marihuana con alto contenido de THC.
Fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay informaron que Brown y otros tres tripulantes llevaban la marihuana escondida en sus equipajes, y que la droga tiene un valor de 14.000 dólares por kilo en el mercado brasileño, por poner una referencia.
El avión con matrícula NII6HL había partido desde el Aeropuerto de Miami, en el sur de los Estados Unidos, hasta el aeropuerto ubicado en la ciudad de Luque.
Los tripulantes fueron identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, todos de nacionalidad estadounidense, quienes quedaron imputados por tráfico internacional de drogas después de que se comprobara que estaban vinculados a la marihuana con un "elevado contenido de THC" (tetrahidrocannabinol, el psicoactivo del cannabis).
Según informó el diario ABC Color, de Paraguay, la Senad informó el domingo que el avión en el que viajó Brown sería propiedad del ciudadano estonio Keith Siilats, que es piloto además de ser cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility, con sede en los Estados Unidos.
Pero Siilats habría abandonado Paraguay durante la mañana del sábado, mientras la tripulación permanecía en descanso en un hotel.
Se estima que la droga estaba destinada a la distribución, venta y consumo dentro del área de Asunción.
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