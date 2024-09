Entre chicanas y polémicas, Donald Trump y Kamala Harris se midieron en su primer debate presidencial

La nueva pulseada verbal se llevó a cabo este martes a las 21 (hora estadounidense) en el Centro Nacional de la Constitución, ubicado en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania.

En uno de los momentos más replicados en las redes sociales, el republicano repitió su denuncia sobre que los migrantes comen "perros y gatos" en una localidad de Ohio.

"En Springfield, comen los perros -la gente que entró- comen los gatos, comen a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país", dijo Trump, retomando una teoría pregonada desde el lunes por republicanos y desmentida por las autoridades sobre los migrantes haitianos.

En tanto, Kamala dijo este martes que los discursos de Trump en sus mítines son tan aburridos que sus seguidores se levantan y se van, mientras trataba de describir a su rival republicano como alguien egocéntrico. "La gente empieza a abandonar sus mítines antes de tiempo por agotamiento y aburrimiento. Y te diré que de lo único que no le oirás hablar es de ti", afirmó.

En otro tramo del debate televisado, el magnate insistió en negarse a reconocer que perdió las elecciones de 2020. "Hay muchas pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirarlas (...) Obtuve casi 75 millones de votos, el mayor número de votos que jamás haya obtenido un presidente en ejercicio. Me dijeron que si obtenía 63, que fue lo que obtuve en 2016, no te podían ganar las elecciones", declaró.

Al mismo tiempo, el republicano consideró que "probablemente" fue objeto de un intento de asesinato en julio debido a los ataques de sus oponentes. "Hablan de democracia, soy una amenaza para la democracia. Ellos son la amenaza para la democracia", insistió.

En respuesta, la demócrata acusó este martes al republicano de ser el hazmerreír internacional, fácilmente manipulable por algunos de los peores líderes del mundo.

"He viajado por el mundo como vicepresidenta de Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron con usted, y dicen que es una vergüenza", expresó Harris, y añadió: es "bien sabido que esos dictadores y autócratas están deseando que vuelvas a ser presidente porque lo tienen muy claro: pueden manipularte con halagos y favores".

A lo largo de todo el debate, Trump lanzó fuertes críticas contra Biden, quien hasta el mes pasado era su contrincante en los comicios nacionales. "Tenemos un presidente que ni sabe dónde está. Lo echaron de la campaña como un perro. Tenemos un presidente que no sabe que está vivo", subrayó.

"No compites contra Joe Biden, compites contra mí. Es importante recordarle al ex presidente: no compites contra Joe Biden, compites contra mí", enfatizó la vicepresidenta. "Seré la presidente de todos los estadounidenses", cerró Harris.