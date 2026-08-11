Mariano es argentino y vive en Madrid por los tarifazos: "En España pagaba 20 euros de luz y 10 euros de agua"

Para este diseñador, su calidad de vida mejoró rotundamente al lograr emigrar. “Ya no llegaba a fin de mes, no podía irme de vacaciones. Era trabajar para pagar los servicios y comer”, recuerda. Al comparar los costos, la diferencia es notoria: “En Argentina pagaba $2.000 de luz, $1.500 de gas y $600 de agua antes de irme. Ahora pago 20 euros de luz (que actualizados a hoy serían unos $30.000), 10 euros de agua (cerca de $15.000) y el gas está incluido en el alquiler con tarifa plana. ¡Es menos de la mitad!”.