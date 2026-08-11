Mariano es argentino y vive en Madrid por los tarifazos: "En España pagaba 20 euros de luz y 10 euros de agua"
Un joven argentino se mudó a Madrid buscando un futuro mejor por los tarifazos. Esta historia del 2019 refleja una dura realidad que resuena hoy en el país.
El caso de Mariano Campañó es el de muchos profesionales que escapan de la crisis. Este programador de 41 años emigró a Madrid buscando una mayor tranquilidad. Aunque esta nota fue publicada originalmente en 2019, su historia sigue reflejando fuertemente la difícil realidad de quienes buscan nuevas oportunidades en el exterior.
La búsqueda laboral y las tarifas en España
Para muchos, el rubro en el que se mueve Mariano es “la industria del futuro”, ya que diseña bases de datos y programa. Sin embargo, decidió irse del país. Hoy cuenta que extraña a su familia, a sus amigos y principalmente a Racing, club al que sigue por streaming tras años de asistencia perfecta al Cilindro de Avellaneda.
“La oferta salarial en Argentina es bastante baja para los conocimientos que uno puede aportar. En la última década trabajé para una empresa en la cual crecí, pero luego se notó una diferencia abismal con congelamientos de sueldos y quita de beneficios”, detalla desde la capital ibérica.
Para este diseñador, su calidad de vida mejoró rotundamente al lograr emigrar. “Ya no llegaba a fin de mes, no podía irme de vacaciones. Era trabajar para pagar los servicios y comer”, recuerda. Al comparar los costos, la diferencia es notoria: “En Argentina pagaba $2.000 de luz, $1.500 de gas y $600 de agua antes de irme. Ahora pago 20 euros de luz (que actualizados a hoy serían unos $30.000), 10 euros de agua (cerca de $15.000) y el gas está incluido en el alquiler con tarifa plana. ¡Es menos de la mitad!”.
Como si fuera poco, la inserción laboral no le costó nada. “Ni bien llegué, envié mi perfil a las empresas. En la primera semana ya tenía la agenda completa y llegué a tener cuatro entrevistas el mismo día. Me encontré con la posibilidad de elegir un trabajo entre varias ofertas, con un sueldo por encima de la media española”, describe con entusiasmo.
“¿Volvés?”, le preguntan a Mariano sus amigos. “De visita. A vivir es casi utópico. Seguro vuelva si Racing sale campeón”, responde como fiel hincha, dejando en claro que su vida ya está establecida en España.
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