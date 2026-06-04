España: gastaron 5 millones de dólares para liberar aves y se las comieron unos zorros

Antes de ser soltados, los urogallos atravesaron un proceso de adaptación progresiva. Los ejemplares fueron distribuidos en cinco grupos y permanecieron durante semanas en recintos de aclimatación para familiarizarse con el entorno natural. La fase inicial resultó prometedora y la mayoría de la especie logró superar los primeros días en libertad.

El enemigo de las aves liberadas

Una vez concluida la etapa inicial de adaptación, los resultados comenzaron a deteriorarse rápidamente. Gracias al monitoreo constante mediante dispositivos GPS y transmisores VHF, los investigadores pudieron seguir el recorrido de cada ejemplar y conocer qué ocurrió tras su liberación. Al cumplirse seis meses del proyecto, solo una hembra permanecía con vida, lo que dejó una tasa de supervivencia extremadamente baja.

zorro Los zorros fueron los principales responsables de las muertes registradas.

El análisis de los datos reveló que los principales responsables de las muertes fueron los depredadores presentes en el entorno natural. Los zorros encabezaron la lista con 12 ataques confirmados, seguidos por distintas aves rapaces, vinculadas a seis casos, y por la marta, un pequeño mamífero carnívoro al que se atribuyeron otras cuatro bajas. Estos resultados evidenciaron los enormes desafíos que enfrenta la recuperación de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.

El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) es una subespecie endémica del norte de España que atraviesa una situación crítica. A mediados del siglo XX, se estimaba que la cordillera Cantábrica albergaba varios miles de ejemplares, pero con el paso de las décadas la especie sufrió un fuerte retroceso debido a la pérdida de hábitat, la fragmentación de los bosques, la presión humana y la depredación. Hoy, se estima que quedan menos de 300 individuos en estado silvestre.

Pese al alto nivel de mortalidad registrado en esta experiencia de reintroducción, los responsables del programa sostienen que el proyecto cumplió un objetivo clave: generar información valiosa para futuras intervenciones. Los datos recopilados permitirán ajustar las estrategias de liberación, mejorar los procesos de adaptación de ejemplares criados en cautiverio y entender con mayor precisión los factores que condicionan su supervivencia en libertad.