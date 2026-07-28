La Liga de España tomó una extraña decisión sobre la aplicación de Ley Vinicius

La medida surgió luego de las reuniones mantenidas por el Comité Técnico de Árbitros, que decidió adoptar un criterio menos severo que el utilizado recientemente por la FIFA. De esta manera, los futbolistas no serán sancionados automáticamente por cubrirse la boca durante un partido, salvo en situaciones específicas. El nuevo protocolo establece que los árbitros podrán amonestar a aquellos jugadores que se tapen la boca mientras se dirigen a un rival o a un integrante del cuerpo técnico adversario. El objetivo es facilitar la lectura de labios ante posibles denuncias por insultos, discriminación o expresiones racistas.