La Liga de España tomó una extraña decisión sobre la aplicación de Ley Vinicius
La Real Federación Española de Fútbol decidió implementar una versión más flexible de la normativa. Los árbitros solo sancionarán a los jugadores que se tapen la boca al hablar con rivales.
La temporada 2026/27 de La Liga tendrá una particularidad reglamentaria que la diferenciará del Mundial 2026 y de otros campeonatos del mundo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que no aplicará de manera estricta la denominada "Ley Vinicius", aunque sí incorporará parte de su espíritu.
La medida surgió luego de las reuniones mantenidas por el Comité Técnico de Árbitros, que decidió adoptar un criterio menos severo que el utilizado recientemente por la FIFA. De esta manera, los futbolistas no serán sancionados automáticamente por cubrirse la boca durante un partido, salvo en situaciones específicas. El nuevo protocolo establece que los árbitros podrán amonestar a aquellos jugadores que se tapen la boca mientras se dirigen a un rival o a un integrante del cuerpo técnico adversario. El objetivo es facilitar la lectura de labios ante posibles denuncias por insultos, discriminación o expresiones racistas.
La Liga de España no aplicará la 'Ley Vinicius' como en el Mundial 2026
La normativa tomó notoriedad internacional durante el Mundial 2026, donde varios futbolistas fueron sancionados bajo este criterio. Uno de los antecedentes más recordados fue el del paraguayo Miguel Almirón, quien fue expulsado tras cubrirse la boca mientras dialogaba con Mert Müldür. Tras la intervención del VAR, el árbitro modificó su decisión inicial y le mostró la tarjeta roja.
Pocos días más tarde, el ecuatoriano Piero Hincapié también fue expulsado en el encuentro ante México luego de hablar tapándose la boca con Santiago Giménez, en otro episodio que alimentó el debate sobre la aplicación de esta regla. Si bien la polémica que dio origen a la denominada "Ley Vinicius" tuvo uno de sus capítulos más resonantes en un partido de Champions League entre el Real Madrid y Benfica, con un cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, España decidió tomar distancia del criterio utilizado por la FIFA.
Así, mientras organismos como la FIFA y la AFA avanzan hacia una aplicación más rígida de la normativa, La Liga optó por un enfoque intermedio: preservar la herramienta para combatir conductas discriminatorias, pero evitando que cada conversación cubierta dentro del campo derive automáticamente en una sanción disciplinaria.
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