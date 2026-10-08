Estados Unidos: despertó Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la inyección letal que creían con muerte cerebral
Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos intentos de ejecución con inyección letal y despertó cuando se creía que tenía muerte cerebral. Revelan nuevos detalles de lo que habría pasado.
La fallida ejecución de Christa Pike, condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, desató una crisis institucional en el estado de Tennessee, Estados Unidos, y reabrió el debate sobre la pena de muerte y los métodos de ejecución en ese país.
Como se sabe, la mujer de 50 años sobrevivió a dos intentos de ejecución con inyección letal y en las últimas horas despertó en un hospital, una semana después, en estado de confusión y sin saber dónde estaba, cuando se creía que tenía muerte cerebral.
Según su abogado, Randy Spivey, hasta el lunes por la noche se creía que Pike había sufrido muerte cerebral, al punto de que se había previsto retirarle el soporte vital; pero la reclusa abrió los ojos y preguntó: “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”
Se trata de un giro inesperado que dejó en evidencia fallas graves en el procedimiento de ejecución, teniendo en cuenta que si bien existen antecedentes de ejecuciones fallidas en los Estados Unidos, no hay registro de otra persona que haya sobrevivido a una inyección letal.
Suspenden nuevas ejecuciones
Ante semejante cuadro de situación, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido en la cámara de ejecución de Nashville el 30 de septiembre pasado y suspendió todas las ejecuciones en el estado por lo que resta del año.
Para el anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo de defensa de Pike, la supervivencia de Pike se debió a un error técnico: el pentobarbital, potente sedante que ralentiza el organismo, incluido el sistema nervioso, no habría ingresado correctamente al torrente sanguíneo.
Tras la primera dosis fallida, los funcionarios aplicaron una segunda, como indica el protocolo estatal, pero tampoco produjo la muerte, y el profesional afirmó que el fármaco se habría dispersado en el tejido subcutáneo de los brazos de la reclusa, impidiendo que circulara por su cuerpo.
Durante el procedimiento, los funcionarios utilizaron al menos siete agujas para intentar colocar vías intravenosas, según el equipo legal. En tanto, testigos señalaron que escucharon a Pike llorar, gemir y respirar con dificultad.
Cuando se comprobó que Pike no moriría tras la segunda dosis de la mencionada droga, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica obligatoria por ley. Se la creía muerta, pero en las últimas horas despertó.
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