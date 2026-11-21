La FDA de los Estados Unidos aprobó el medicamento en agosto pasado.

El daraxonrasib es un inhibidor de las mutaciones KRAS que actúa bloqueando las señales que impulsan el crecimiento de los tumores; son mutaciones presentes en la gran mayoría de los cánceres de páncreas, aunque también aparece en los de pulmón y de ovario, abriendo la posibilidad de que se utilice en un grupo más amplio de pacientes.

“Es lo más cercano a una cura”, afirmó Park con entusiasmo, explicando que “la mediana de seguimiento es de 18 meses. Imaginen que en un promedio de 18 meses su enfermedad simplemente desaparece en el escáner… Eso es lo más cercano a una remisión completa, es increíble”, enfatizó en declaraciones reproducidas por agencias internacionales.

En efecto, los tumores dejaron de crecer en el 90% de los participantes en el ensayo, en más del 60% se redujeron o desaparecieron y en alrededor del 8% la enfermedad se volvió indetectable en tomografías computadas. Además, al cabo de un año desde el inicio del tratamiento el 76,6% de los pacientes seguía con vida.

Son datos que confrontan a una realidad compleja para quienes padecen este tipo de cáncer, ya que hasta ahora la mitad de las personas diagnosticadas muere en los tres meses siguientes al diagnóstico y apenas el 3% de los pacientes cuya enfermedad se ha extendido a otros órganos supera los cinco años de vida.

El daraxonrasib, por cierto, fue desarrollado por la compañía biotecnológica Revolution Medicines, con sede en California; logró la aprobación de la FDA en los Estados Unidos en agosto de este año y la autorización de la Comisión Europea durante el mes en curso.