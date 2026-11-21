Prueban exitosamente nuevo medicamento contra el cáncer de páncreas: "Lo más cercano a una cura"
Es una pastilla que se suministra vía oral y, combinada con quimioterapia, detuvo el crecimiento tumoral en casi la totalidad de los participantes de un ensayo.
Los resultados de un ensayo médico contra el cáncer de páncreas, utilizando un medicamento oral, fueron presentados en el simposio EORTC-NCI-AACR sobre Objetivos Moleculares y Terapéuticas del Cáncer, celebrado esta semana en Barcelona.
El doctor Wungki Park, oncólogo médico gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, expuso los datos obtenidos con el nuevo medicamento y los calificó como los más alentadores que se hayan visto “en décadas”.
Se trata del daraxonrasib, un medicamento que logró que el cáncer de páncreas desaparezca en los escaneos de uno de cada 12 pacientes tratados en un ensayo clínico que involucró a 61 personas con la enfermedad en estadio avanzado.
Administrado oralmente junto con quimioterapia, además detuvo el crecimiento tumoral en casi la totalidad de los participantes y casi duplicó el tiempo de control de la enfermedad respecto a los tratamientos convencionales.
“Estamos comenzando a ver no solo un mayor porcentaje de tasas de respuesta tumoral, sino también respuestas más profundas y casi el doble en la duración del control de la enfermedad, lo que podría traducirse eventualmente en una mayor supervivencia”, afirmó el médico.
El daraxonrasib es un inhibidor de las mutaciones KRAS que actúa bloqueando las señales que impulsan el crecimiento de los tumores; son mutaciones presentes en la gran mayoría de los cánceres de páncreas, aunque también aparece en los de pulmón y de ovario, abriendo la posibilidad de que se utilice en un grupo más amplio de pacientes.
“Es lo más cercano a una cura”, afirmó Park con entusiasmo, explicando que “la mediana de seguimiento es de 18 meses. Imaginen que en un promedio de 18 meses su enfermedad simplemente desaparece en el escáner… Eso es lo más cercano a una remisión completa, es increíble”, enfatizó en declaraciones reproducidas por agencias internacionales.
En efecto, los tumores dejaron de crecer en el 90% de los participantes en el ensayo, en más del 60% se redujeron o desaparecieron y en alrededor del 8% la enfermedad se volvió indetectable en tomografías computadas. Además, al cabo de un año desde el inicio del tratamiento el 76,6% de los pacientes seguía con vida.
Son datos que confrontan a una realidad compleja para quienes padecen este tipo de cáncer, ya que hasta ahora la mitad de las personas diagnosticadas muere en los tres meses siguientes al diagnóstico y apenas el 3% de los pacientes cuya enfermedad se ha extendido a otros órganos supera los cinco años de vida.
El daraxonrasib, por cierto, fue desarrollado por la compañía biotecnológica Revolution Medicines, con sede en California; logró la aprobación de la FDA en los Estados Unidos en agosto de este año y la autorización de la Comisión Europea durante el mes en curso.
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