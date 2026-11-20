Entre los testigos de la ejecución estuvo el reverendo Jeff Hood, quien acompaña a presos condenados a muerte y es activista para la derogación de la pena capital en los Estados Unidos.

"Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir", sostuvo el religioso a medios estadounidenses.

Hood aclaró que "no hubo procedimiento" por parte del personal del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), y que Dennes "estaba sufriendo muchísimo" mientras avanzaban las drogas por su cuerpo.

Entre las 18.52 y las 19.08, horario en que finalmente se declaró la muerte, Dennes gritó, rezó, se retorció en la camilla y expresó al menos dos veces que la droga "no estaba funcionando".

La de Dennes fue la última ejecución programada en Texas para 2026, y la número 39 en todo Estados Unidos, aún contando la de Christa Pike, quien sobrevivió a las dos inyecciones en una cárcel de Tennessee y se despertó horas más tarde en un hospital, dolorida, aturdida y sola.