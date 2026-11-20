Pena de muerte en Estados Unidos: reportan el caso de un hombre que fue torturado en Texas
Tal como ocurrió con el caso de Christa Pike, que sobrevivió a su ejecución, las inyecciones no hicieron el efecto esperado y el resultado fue inhumano.
El caso de Reinaldo Dennes resonó esta semana en los medios de comunicación de los Estados Unidos como ejemplo de otra ejecución de la pena capital que salió mal, con resultados fueron inhumanos. El preso murió, pero sus últimos minutos de vida fueron descritos como una tortura.
Dennes, un diseñador de origen cubano, había sido condenado a muerte en 1997 por el crimen de un joyero al que asesinó de varios disparos en 1996, durante un robo perpetrado en Houston.
La vida de la víctima, Janos Szucs, era un bien más preciado que los 3,6 millones de dólares que valían los diamantes que le robó Dennes, y aunque el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos se mantuvo firme su sentencia a muerte.
Después de casi tres décadas Dennes, de 70 años, aterrizó a las 18 de este jueves en la camilla de ejecución del Estado de Texas, donde fue amarrado y pasó 20 minutos esperando a que sus verdugos encontraran una vena para inyectarle las drogas letales, según reportó The New York Times.
A las 18.20 se le colocó una vía en el cuello y a las 18.38 le sumaron otra, pero en el pie izquierdo. Recién a las 18.52 comenzaron a fluir por sus venas las dosis letales de drogas, y lo que siguió a continuación fue un espectáculo inhumano.
Entre los testigos de la ejecución estuvo el reverendo Jeff Hood, quien acompaña a presos condenados a muerte y es activista para la derogación de la pena capital en los Estados Unidos.
"Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir", sostuvo el religioso a medios estadounidenses.
Hood aclaró que "no hubo procedimiento" por parte del personal del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), y que Dennes "estaba sufriendo muchísimo" mientras avanzaban las drogas por su cuerpo.
Entre las 18.52 y las 19.08, horario en que finalmente se declaró la muerte, Dennes gritó, rezó, se retorció en la camilla y expresó al menos dos veces que la droga "no estaba funcionando".
La de Dennes fue la última ejecución programada en Texas para 2026, y la número 39 en todo Estados Unidos, aún contando la de Christa Pike, quien sobrevivió a las dos inyecciones en una cárcel de Tennessee y se despertó horas más tarde en un hospital, dolorida, aturdida y sola.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario