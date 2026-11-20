"Estamos conmocionados. No esperábamos este desenlace. Luchó hasta que ya no pudo más", expresó Dave Jenike, director del zoológico, en declaraciones reproducidas por AP.

Cómo fue el accidente que mató a Fiona

El deceso de Fiona provocó la indignación a lo largo y ancho de los Estados Unidos porque el Zoológico de Cincinnati tiene en su haber la dramática muerte de Harambe, el gorila que fue ejecutado de un disparo en mayo de 2016 para salvar a un nene tres años que había caído en su recinto.

Las autoridades del zoológico explicaron en ese entonces que el protocolo de seguridad ante casos como ese indicaba la ejecución antes que la sedación de los animales, pero no faltaron las críticas a la familia del nene por no cuidarlo de cerca para evitar su caída, por más accidental que haya sido.

Algo similar ocurrió en el caso de Fiona, que durante nueve años fue uno de los animales favoritos del zoológico por sus ganas de vivir y su personalidad.

Michelle Curley, portavoz del zoológico, explicó a AP que en esta ocasión fue un nene de 12 años quien tiró al aire su gorro de lana con la mala suerte de que fue succionado por los conductos de ventilación del edificio.

En realidad, el menor y sus padres estaban en un área de descanso para humanos, pero el conducto de aire depositó el gorro de lana en el recinto de Fiona y los suyos.

Curley aseguró que fue "un accidente", pero cuando se dieron cuenta ya estaban ante una crisis: Fiona se había comido el gorro de lana y con su tamaño y las características de su tracto digestivo era difícil poder localizarlo dentro de su cuerpo.

El 19 de nobviembre los veterinarios confirmaron su deceso, y el público empezó a dejar ofrendas florales cerca de su recinto.