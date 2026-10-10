Estados Unidos: el paso huracán Isaías dejó cuatro muertos, destrozos y miles de cortes de luz

"La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras", indicó el Gobierno, y advirtió que las inundaciones repentinas representan un peligro crítico "en toda la región", alertó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa.

Cortes de energía y evacuaciones

Frente a la gravedad de la amenaza, decenas de miles de residentes decidieron evacuar preventivamente sus hogares siguiendo las recomendaciones de los organismos de protección civil.

No obstante, el impacto en la infraestructura de servicios fue masivo: según los registros del portal especializado PowerOutage.us, más de 471.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico en amplias zonas de Florida y Alabama, mientras las cuadrillas de emergencia aguardan que amengüen las condiciones climáticas para iniciar las tareas de reparación y asistencia.