Estados Unidos: el paso huracán Isaías dejó cuatro muertos, destrozos y miles de cortes de luz
El fenómeno dejó víctimas fatales tras su paso como peligrosa tormenta, con intensas lluvias y vientos máximos de hasta 145 kilómetros por hora.
El paso del huracán Isaías por el noroeste del estado de Florida dejó un trágico saldo de cuatro personas fallecidas, además de cuantiosos daños materiales y estructurales. Aunque este sábado el fenómeno meteorológico ya se había degradado a categoría 1, su impacto inicial golpeó con extrema dureza a la región.
El meteoro tocó tierra en la madrugada en la zona de Destin convertido en una peligrosa tormenta, con intensas lluvias y vientos máximos sostenidos que alcanzaron los 145 kilómetros por hora.
Previamente, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había reportado que el sistema se había intensificado de manera transitoria hasta alcanzar la categoría 3 antes de debilitarse ligeramente en su avance hacia tierra firme.
Huracán Isías: emergencia, destrozos y alerta regional
Las imágenes que dejó el primer huracán de la temporada atlántica 2026 reflejan una zona de desastre: árboles arrancados de raíz, calles completamente anegadas, voladuras de techos y graves cortes en el suministro eléctrico.
Ante este escenario, el gobierno local declaró el estado de emergencia en 27 condados, mientras que las advertencias por inundaciones repentinas y condiciones meteorológicas extremas se extendieron hacia los estados vecinos de Georgia y Alabama.
"La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras", indicó el Gobierno, y advirtió que las inundaciones repentinas representan un peligro crítico "en toda la región", alertó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa.
Cortes de energía y evacuaciones
Frente a la gravedad de la amenaza, decenas de miles de residentes decidieron evacuar preventivamente sus hogares siguiendo las recomendaciones de los organismos de protección civil.
No obstante, el impacto en la infraestructura de servicios fue masivo: según los registros del portal especializado PowerOutage.us, más de 471.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico en amplias zonas de Florida y Alabama, mientras las cuadrillas de emergencia aguardan que amengüen las condiciones climáticas para iniciar las tareas de reparación y asistencia.
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