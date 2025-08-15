Estados Unidos endurece las reglas para solicitar visa: cómo y desde cuándo

Menores de 14 años que soliciten visa por primera vez.

Mayores de 79 años que pidan visa inicial.

Quienes renueven una visa dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento si la anterior fue emitida cuando tenían menos de 18 años (hasta ahora el límite era 14).

El comunicado completo de la Embajada de los EEUU

A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante. Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular, excepto:

Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1;

Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial; y

Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

Para ser elegible para una exención de entrevista basada en el tercer punto anterior (solicitantes que renuevan una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/papel de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos), los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo:

presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia;

nunca se les ha negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada); y

no tienen ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo. Los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa, así como para obtener más información sobre el estado operativo y los servicios de la embajada o consulado.

Esto reemplaza la actualización de exención de entrevista del 18 de febrero de 2025.