Estados Unidos: mató a su hermana en la entrada de una casa y se quitó la vida

A partir de ese momento, los investigadores establecieron un amplio perímetro para evitar que otras personas pudieran acercarse a la vivienda. Según informó el canal WPVI, los vecinos de las propiedades linderas fueron evacuados mientras las autoridades intentaban determinar si el agresor continuaba armado dentro del inmueble.

La policía utilizó un perro robot para ingresar

El procedimiento se extendió durante aproximadamente 90 minutos. Debido a la posibilidad de que López permaneciera dentro de la casa, las fuerzas de seguridad utilizaron un perro robot como parte del operativo para avanzar en la inspección de la propiedad.

Finalmente, los agentes encontraron al hombre muerto. Según la información proporcionada por las autoridades, López había fallecido a causa de un disparo autoinfligido.

La investigación fue caratulada inicialmente como un caso de homicidio seguido de suicidio. Por el momento, los investigadores no determinaron cuál fue el motivo que desencadenó el ataque contra Camacho.

La conmoción de los vecinos tras el crimen

El episodio generó sorpresa entre los habitantes del barrio, especialmente entre quienes conocían al hombre señalado por el asesinato. Michelle Jimenez, una vecina de la zona, contó que López tenía una relación cercana con su familia y que solía participar de reuniones en su casa. Su testimonio reflejó el impacto que provocó la noticia entre quienes lo conocían.

“Solíamos invitarlo a nuestras reuniones. Siempre era nuestro invitado, muy amable. Hacía cosas de pastelería para mí y mis hermanos”, relató al New York Post. La mujer aseguró que nunca había imaginado que pudiera protagonizar un episodio semejante. “Fue un shock. No lo podía creer”, agregó.