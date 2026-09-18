Estados Unidos: mató a su hermana en la entrada de una casa y se quitó la vida
El hombre, de 60 años, disparó contra la mujer en Pennsauken y luego permaneció dentro de la vivienda. La policía aisló la zona y utilizó un perro robot antes de encontrarlo muerto.
Un violento episodio ocurrido en Nueva Jersey, Estados Unidos, terminó con dos integrantes de una misma familia muertos. Un hombre de 60 años fue señalado como el responsable del asesinato de su hermana, a quien atacó a tiros en la entrada de una vivienda, y posteriormente se quitó la vida dentro de la propiedad.
El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en Pennsauken, una localidad ubicada en el sur de Nueva Jersey. El episodio provocó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad, que durante alrededor de una hora y media mantuvieron un perímetro de seguridad alrededor de la casa.
De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Fiscal del Condado de Camden, el atacante fue identificado como Daniel López, de 60 años. La víctima era su hermana, Janet Camacho, quien fue encontrada por los agentes en los escalones ubicados frente a la vivienda de Bethel Avenue.
La víctima fue encontrada en la entrada de la vivienda
La intervención policial comenzó después de que las autoridades recibieran una denuncia relacionada con disparos y con la presencia de un hombre armado en el lugar.
Cuando los efectivos llegaron a la propiedad, encontraron a Camacho gravemente herida en el acceso de la casa. La mujer fue trasladada de urgencia al Cooper University Hospital, pero murió poco después como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.
A partir de ese momento, los investigadores establecieron un amplio perímetro para evitar que otras personas pudieran acercarse a la vivienda. Según informó el canal WPVI, los vecinos de las propiedades linderas fueron evacuados mientras las autoridades intentaban determinar si el agresor continuaba armado dentro del inmueble.
La policía utilizó un perro robot para ingresar
El procedimiento se extendió durante aproximadamente 90 minutos. Debido a la posibilidad de que López permaneciera dentro de la casa, las fuerzas de seguridad utilizaron un perro robot como parte del operativo para avanzar en la inspección de la propiedad.
Finalmente, los agentes encontraron al hombre muerto. Según la información proporcionada por las autoridades, López había fallecido a causa de un disparo autoinfligido.
La investigación fue caratulada inicialmente como un caso de homicidio seguido de suicidio. Por el momento, los investigadores no determinaron cuál fue el motivo que desencadenó el ataque contra Camacho.
La conmoción de los vecinos tras el crimen
El episodio generó sorpresa entre los habitantes del barrio, especialmente entre quienes conocían al hombre señalado por el asesinato. Michelle Jimenez, una vecina de la zona, contó que López tenía una relación cercana con su familia y que solía participar de reuniones en su casa. Su testimonio reflejó el impacto que provocó la noticia entre quienes lo conocían.
“Solíamos invitarlo a nuestras reuniones. Siempre era nuestro invitado, muy amable. Hacía cosas de pastelería para mí y mis hermanos”, relató al New York Post. La mujer aseguró que nunca había imaginado que pudiera protagonizar un episodio semejante. “Fue un shock. No lo podía creer”, agregó.
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