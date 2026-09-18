Descubrieron un nuevo felino en Bolivia y hace más de 100 años que no aparecía uno
El animal fue identificado en los bosques de Los Yungas y presenta características propias que permitieron diferenciarlo de otras especies. Analizan su estado de conservación.
La ciencia registró un descubrimiento excepcional en Bolivia: investigadores identificaron una nueva especie de felino silvestre en los bosques de la región de Los Yungas, una zona montañosa ubicada a unos 90 kilómetros de La Paz. El animal fue bautizado por los habitantes de la región como tilcayo y recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo.
Su identificación representa un hecho particularmente relevante para la zoología, ya que los investigadores señalaron que hacía aproximadamente un siglo que no se describía una nueva especie de gato salvaje. El pequeño felino tiene un tamaño aproximado de 45 centímetros, pesa alrededor de 1,4 kilos, presenta un pelaje moteado y se caracteriza por sus orejas redondeadas.
Por su aspecto, algunos habitantes de la zona llegaron a confundirlo con un gato doméstico. La investigación comenzó a reunir información sobre el animal en 2021. A partir de distintos registros y del análisis de ejemplares encontrados en Los Yungas, el equipo científico avanzó en los estudios necesarios para determinar si se trataba de una especie ya conocida o de un felino diferente.
¿Cómo descubrieron al nuevo felino de Bolivia?
Paola Nogales, científica boliviana, exploradora de National Geographic e integrante del equipo investigador, destacó la importancia del hallazgo y explicó que “hace 100 años que no se describía un gato” salvaje en el mundo. El antecedente al que hizo referencia fue la descripción del gato de las pampas uruguayo, registrada en 1923.
Los investigadores analizaron hasta ahora dos ejemplares, un macho y una hembra. El estudio incluyó una secuenciación completa de sus genomas, una herramienta que permitió establecer diferencias suficientes para confirmar que pertenecían a una especie distinta.
Un felino más pequeño que un gato doméstico
El tilcayo posee características que lo diferencian visualmente de otros pequeños felinos de la región. Su tamaño es incluso inferior al de un gato doméstico y sus orejas redondeadas constituyen uno de los rasgos destacados por los investigadores. “El tilcayo es un poco más pequeño que un gato doméstico, tiene las orejas redondeadas”, explicó Nogales.
El macho fue inicialmente adoptado por una familia de la zona. Sus integrantes detectaron que presentaba un comportamiento que no coincidía con el de un gato doméstico y decidieron entregarlo a un refugio de conservación animal de Los Yungas, donde permanece actualmente.
La hembra tuvo una historia diferente. Fue rescatada luego de ser agredida en una comunidad y posteriormente liberada nuevamente en su ambiente natural.
¿Dónde vive el tilcayo y qué se sabe sobre su conservación?
Hasta el momento, los registros científicos indican que el tilcayo solo fue detectado en Bolivia. Su presencia se concentra en los bosques de Los Yungas, un territorio que presenta importantes desafíos ambientales.
“Por ahora solo está detectado en Bolivia”, no se ha visto “en ningún otro lugar más del planeta”, señaló Nogales. La investigación fue publicada este jueves en la revista científica Current Biology, después de varios años de trabajo y recopilación de información sobre la especie.
Uno de los principales interrogantes ahora es determinar cuántos ejemplares existen y cuál es realmente la extensión de su hábitat. Debido a la escasez de registros disponibles, los investigadores consideran que el animal enfrenta una situación delicada.
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