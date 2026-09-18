Descubrieron un nuevo felino en Bolivia y hace más de 100 años que no aparecía uno

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Un felino más pequeño que un gato doméstico

El tilcayo posee características que lo diferencian visualmente de otros pequeños felinos de la región. Su tamaño es incluso inferior al de un gato doméstico y sus orejas redondeadas constituyen uno de los rasgos destacados por los investigadores. “El tilcayo es un poco más pequeño que un gato doméstico, tiene las orejas redondeadas”, explicó Nogales.

El macho fue inicialmente adoptado por una familia de la zona. Sus integrantes detectaron que presentaba un comportamiento que no coincidía con el de un gato doméstico y decidieron entregarlo a un refugio de conservación animal de Los Yungas, donde permanece actualmente.

La hembra tuvo una historia diferente. Fue rescatada luego de ser agredida en una comunidad y posteriormente liberada nuevamente en su ambiente natural.

Foto: EFE/Fernando Faciole/National Geographic

¿Dónde vive el tilcayo y qué se sabe sobre su conservación?

Hasta el momento, los registros científicos indican que el tilcayo solo fue detectado en Bolivia. Su presencia se concentra en los bosques de Los Yungas, un territorio que presenta importantes desafíos ambientales.

“Por ahora solo está detectado en Bolivia”, no se ha visto “en ningún otro lugar más del planeta”, señaló Nogales. La investigación fue publicada este jueves en la revista científica Current Biology, después de varios años de trabajo y recopilación de información sobre la especie.

Uno de los principales interrogantes ahora es determinar cuántos ejemplares existen y cuál es realmente la extensión de su hábitat. Debido a la escasez de registros disponibles, los investigadores consideran que el animal enfrenta una situación delicada.