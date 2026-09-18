Mar del Plata: una mujer fue detenida por desnudarse y tocar a un trabajador en un gimnasio

De acuerdo con lo informado en el parte policial, la situación tuvo un episodio posterior que no se observa en las imágenes difundidas: al momento de ser identificada, la mujer comenzó a quitarse sus prendas de vestir hasta quedar completamente desnuda.

Ante esta situación, los efectivos dispusieron su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para que fuera sometida a una evaluación médica.

La mujer no registraba impedimentos legales vigentes, de acuerdo con la consulta realizada por el personal policial.

Finalmente, la UFIJE N.º 4, a cargo de la Dra. Ana Caro, dispuso iniciar actuaciones por abuso sexual simple, además de las correspondientes actuaciones contravencionales por presuntas infracciones a los artículos 35, 72, 74 y 78 del Decreto-Ley 8031/73.