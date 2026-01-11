Jueces de América denuncian y rechazan la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El texto también cuestionó con dureza las declaraciones del presidente estadounidense, quien aseguró que su país estará “a cargo” de Venezuela hasta que se concrete una transición política, y reivindicó la aplicación de la denominada “doctrina Monroe”. Para el COPAJU, esa doctrina “no es una norma de derecho internacional público” y carece de fuerza obligatoria para los demás Estados del continente.

“Invocar actualmente la doctrina Monroe para justificar intervenciones de Estados Unidos en el continente americano es improponible en el marco del derecho internacional público”, sostuvo el Comité, y advirtió que se trata de “una mera conducta de política exterior” sin validez jurídica internacional.

El pronunciamiento también alertó sobre una “desviación de la finalidad alegada” por Estados Unidos y vinculó la intervención con el interés en el control de los recursos naturales venezolanos, en particular el petróleo.

Las palabras del papa Francisco

En ese punto, recordó palabras del papa Francisco, quien ya en 2015 había advertido: “Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones”.

En línea con esa postura, el COPAJU citó expresiones recientes del papa León XIV, quien manifestó su “gran preocupación” por la situación en Venezuela y llamó a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.

Finalmente, el Comité rechazó no solo la intervención en Venezuela, sino también “la amenaza de eventuales intervenciones o de uso de la fuerza” contra Colombia, Cuba y México, y anunció la puesta en marcha de un proyecto de investigación académica sobre los hechos y sus consecuencias jurídicas.

El documento fue firmado por Roberto Andrés Gallardo (presidente, Argentina), Ana Inés Algorta Latorre (vicepresidenta, Brasil), Gustavo Daniel Moreno (secretario, Argentina) y Daniel David Urrutia Laubreaux (vocal, Chile). Además, se dejó constancia de disidencias y abstenciones dentro de la Junta Directiva respecto del tratamiento del tema.

Se dejó aclarado que la vocal María Julia Figueredo Vivas (Colombia) se ha pronunciado negativamente en la reunión de la Junta Directiva (7 de enero de 2026) para que el COPAJU emita opinión sobre el tema; la vocal Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi (Perú) estuvo ausente en la reunión de la Junta Directiva del COPAJU, habiendo adelantado que su ausencia era en disconformidad con la propuesta de tratamiento del tema; y la vocal Tamila Ipema (Estados Unidos) adelantó su ausencia a la reunión de la Junta Directiva, dejando expresamente aclarado que intencionalmente estaba en desacuerdo con el tratamiento del tema, y se abstuvo de cualquier discusión, opinión, y votación sobre el tema a tratarse, o que pudiera estar relacionado con ello.