Liberan al argentino Yaacob Harary en Venezuela: expectativa por otros dos detenidos
Tras casi dos años de encierro en la cárcel de El Rodeo I, el ciudadano argentino-israelí de 72 años fue excarcelado junto a un grupo de presos políticos.
En el marco de una serie de excarcelaciones anunciadas por el gobierno de Venezuela, la ONG Foro Penal confirmó la liberación de Yaacob Harary, que había sido detenido el 10 de octubre de 2024 tras ingresar legalmente al país desde Colombia y permanecía recluido en condiciones de aislamiento bajo cargos políticos.
El proceso de liberación ha generado confusión debido a la disparidad en los datos oficiales. Mientras que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario asegura haber liberado a 116 personas este lunes, las organizaciones de derechos humanos mantienen la cautela.
En este marco, el Foro Penal solo ha podido identificar a 50 de los excarcelados, entre los que se encuentran varios ciudadanos extranjeros. Hasta el pasado fin de semana, la ONG contabilizaba 803 personas aún privadas de su libertad por motivos políticos, a pesar de que la gestión de Delcy Rodríguez afirma haber liberado a 187 desde finales de 2025.
El drama de los argentinos en El Rodeo I de Venezuela
Pese a la salida de Harari, la preocupación del gobierno de Javier Milei se centra ahora en la situación de Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani.
El gendarme argentino fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar la frontera para visitar a su familia. Según denunció su esposa, María Alexandra Gómez, los ciudadanos extranjeros enfrentan condiciones mucho más rigurosas que los locales.
“A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados”, señaló la esposa de Gallo, explicando que, a diferencia de los presos venezolanos, los argentinos no han podido recibir visitas ni mantener contacto fluido con sus abogados o familiares.
La Cancillería argentina mantiene activo el reclamo por la liberación de Gallo y Giuliani, argumentando que sus detenciones carecen de fundamentos legales y se produjeron en un contexto de persecución política.
La liberación de Harary es vista como un pequeño avance, pero el entorno de los otros dos detenidos aguarda con angustia que sus nombres aparezcan en las próximas listas de excarcelación prometidas por el gobierno venezolano para esta semana.
