Liberan al argentino Yaacob Harary en Venezuela: expectativa por otros dos detenidos

Nahuel Gallo y Germán Giuliani

“A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados”, señaló la esposa de Gallo, explicando que, a diferencia de los presos venezolanos, los argentinos no han podido recibir visitas ni mantener contacto fluido con sus abogados o familiares.

La Cancillería argentina mantiene activo el reclamo por la liberación de Gallo y Giuliani, argumentando que sus detenciones carecen de fundamentos legales y se produjeron en un contexto de persecución política.

La liberación de Harary es vista como un pequeño avance, pero el entorno de los otros dos detenidos aguarda con angustia que sus nombres aparezcan en las próximas listas de excarcelación prometidas por el gobierno venezolano para esta semana.