La respuesta de Irán a Donald Trump: "Estamos listos para la guerra, pero también para el diálogo"
Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores, le contestó al presidente de Estados Unidos, quien había advertido que podría atacar al país persa.
Luego de que Donald Trump advirtiera a los líderes de Irán que Estados Unidos atacaría si las fuerzas de seguridad abren fuego contra los manifestantes en plena ola de protestas contra el ayatollah Alí Jamenei, el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abbas Araqchi, afirmó este lunes que "estamos listos para la guerra, pero también para el diálogo".
El funcionario se refirió a la amenaza de Washington en una reunión informativa con embajadores extranjeros en Teherán, donde también aseguró que la situación de violencia en el país está "bajo control total". Araqchi señaló que Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado" para defenderse. Luego agregó que "también estamos preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo".
El ministro también sostuvo que las fuerzas de seguridad iraníes han conseguido que la situación esté ya bajo control y anticipó que la conexión a "internet volverá pronto en coordinación con las autoridades de seguridad". El país está sin conexión a la red mundial desde hace más de 96 horas, en un aparente intento del gobierno de Teherán por impedir que los manifestantes puedan coordinarse a través de redes sociales.
El canciller aseguró también que lo que ocurre en el país "no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí", con la incursión de grupos terroristas que se han infiltrado en las protestas para desvirtuar su propósito inicial. Agregó que el Gobierno posee imágenes que muestran la distribución de armas a los manifestantes y que pronto publicará confesiones de los detenidos junto con pruebas que reflejan la injerencia extranjera de Estados Unidos e Israel.
Irán, según advirtió, "se vengará de cualquiera que haya manchado sus manos con la sangre del pueblo iraní". Según el ministro, el 70 por ciento de la población considera que el origen de las protestas son imposiciones externas y que el 30 por ciento las atribuye a motivos económicos.
A su vez, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, informó que las comunicaciones entre Araqchi y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, siguen abiertas y que los contactos también siguen abiertos a través de Suiza, intermediario tradicional.
El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, expresó que había verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad, con más de 10.600 personas arrestadas, aunque hay dificultad para chequear las cifras dadas las dificultades en la obtención de información con el apagón de internet impuesto en Irán desde el jueves.
