Video: la espectacular pelea entre dos jugadores que se vivió en la NHL y es viral

El antecedente entre ambos le dio aún más peso al episodio. La temporada pasada, cuando Reaves vestía la camiseta de Toronto Maple Leafs, ya se habían enfrentado en una pelea que muchos catalogaron como la mejor del año. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el cruce confirmó una rivalidad que se fue construyendo con el tiempo y que volvió a encender el debate sobre la violencia permitida en la NHL.

Más allá del impacto del combate, el partido continuó y San José Sharks se impuso por 5-2 en el SAP Center, con goles decisivos de Zack Ostapchuk, Mario Ferraro y Macklin Celebrini en el último período. El reglamento explica por qué estas escenas siguen ocurriendo: desde 1922 rige la Regla 56, que sanciona las peleas con cinco minutos de penalización, pero sin expulsión automática. Para la liga, estas acciones funcionan como un termómetro del clima del juego, aunque cada episodio extremo vuelve a poner en discusión los límites del espectáculo y la seguridad de los jugadores.