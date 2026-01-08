Video: la espectacular pelea entre dos jugadores que se vivió en la NHL y es viral
Un violento cruce entre Ryan Reaves y Mathieu Olivier marcó un partido en Estados Unidos, dejó imágenes impactantes y reabrió la discusión sobre las peleas del hockey sobre hielo.
El inicio de 2026 en la NHL tuvo una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo y volvió a colocar al hockey sobre hielo en el centro de la conversación global. Durante un encuentro entre San José Sharks y Columbus Blue Jackets, Ryan Reaves y Mathieu Olivier protagonizaron una pelea tan brutal como inesperada, con un desenlace que generó preocupación inmediata tanto en la pista como en las tribunas.
El intercambio de golpes ocurrió en el centro del hielo, en un momento de máxima tensión del partido, y terminó con Reaves tendido en el suelo tras recibir un fuerte golpe que lo dejó sin casco y fuera de combate durante varios segundos. El contexto del episodio fue clave. La pelea estalló apenas después del gol de Zach Werenski, que significó un intento de reacción anímica para Columbus cuando San José dominaba el marcador.
En ese clima cargado, ambos jugadores aceptaron el duelo sin dudar, repitiendo una secuencia que no era nueva para ellos. Olivier conectó una piña decisiva que noqueó a Reaves, una imagen que recorrió redes sociales y medios deportivos en cuestión de minutos, despertando alarma por el estado del jugador de los Sharks. La preocupación inicial dio paso a cierta calma cuando Reaves pudo reincorporarse.
Tras ser retirado momentáneamente y evaluado en el vestuario, superó el protocolo de conmoción cerebral y regresó al hielo en el tercer período, donde incluso completó cinco turnos más. El propio jugador explicó el proceso de control al que fue sometido y detalló las pruebas cognitivas y físicas que debió superar antes de recibir el visto bueno médico. También reconoció que fue la primera vez que terminó derribado de esa manera, aceptando que el riesgo forma parte de enfrentarse a rivales como Olivier.
Desde el otro lado, el delantero de Columbus relató cómo se gestó el cruce y remarcó el respeto mutuo. “Obviamente, le pregunté y él aceptó el duelo. Lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo. Es impresionante la carrera que ha tenido, haciéndolo año tras año. Fue una pelea abierta y cualquiera pudo haber vencido. Cuando sentí que caía, intenté sostenerlo. Creo que todos hacemos lo mismo”, explicó Olivier, dejando en claro que el enfrentamiento respondió a los códigos históricos del hockey.
El antecedente entre ambos le dio aún más peso al episodio. La temporada pasada, cuando Reaves vestía la camiseta de Toronto Maple Leafs, ya se habían enfrentado en una pelea que muchos catalogaron como la mejor del año. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el cruce confirmó una rivalidad que se fue construyendo con el tiempo y que volvió a encender el debate sobre la violencia permitida en la NHL.
Más allá del impacto del combate, el partido continuó y San José Sharks se impuso por 5-2 en el SAP Center, con goles decisivos de Zack Ostapchuk, Mario Ferraro y Macklin Celebrini en el último período. El reglamento explica por qué estas escenas siguen ocurriendo: desde 1922 rige la Regla 56, que sanciona las peleas con cinco minutos de penalización, pero sin expulsión automática. Para la liga, estas acciones funcionan como un termómetro del clima del juego, aunque cada episodio extremo vuelve a poner en discusión los límites del espectáculo y la seguridad de los jugadores.
