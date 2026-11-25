Encontraron a las víctimas dentro del fuselaje

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Horn Island

En la aeronave viajaban cuatro adultos y dos menores de entre 8 y 10 años. Las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas.

Durante las primeras tareas de rastreo, los rescatistas habían recuperado tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina del avión, según precisó el vocero de la Guardia Costera.

El procedimiento concluyó cuando buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi (MDMR) localizaron a las seis personas en el interior de los restos del avión, según detalló la Guardia Costera estadounidense en un comunicado oficial.

Investigan las causas del accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. La FAA también participará en la investigación, confirmó el organismo.

Trevor Blount resaltó la coordinación entre las distintas agencias que intervinieron en la emergencia. “Si bien este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba, agradecemos la sólida coordinación entre los distintos organismos que nos permitió localizar rápidamente a las personas a bordo de la aeronave y brindar consuelo a sus familias”, sostuvo.