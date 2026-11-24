Ciberataque en Estados Unidos expuso información no clasificada vinculada a la CIA
El ataque afectó sistemas de análisis de fuentes abiertas pero aseguran que ya fue resuelto, sin comprometer redes clasificadas, pero reconocen otras fallas oficiales.
Una intrusión cibernética en Estados Unidos expuso información no clasificada en sistemas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), en un episodio que, según las autoridades, ya quedó resuelto.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses y fuentes consultadas por medios locales, la brecha alcanzó una red empleada para reunir y procesar datos públicos como redes sociales, imágenes satelitales y bases comerciales, mientras que al menos uno de los sistemas comprometidos pertenecía a la CIA.
Qué sistemas resultaron afectados y qué dijeron las autoridades
La ODNI señaló que el incidente no provocó interrupciones en capacidades críticas ni afectó sistemas clasificados, mientras que la CIA no emitió un pronunciamiento público sobre lo ocurrido.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que no hay indicios de que distintas fallas registradas en organismos y sistemas estén conectadas ni respondan a un ataque coordinado, y descartó que el país enfrente un ataque sistémico.
Otros incidentes recientes en organismos de Estados Unidos
El episodio ocurre en un contexto de mayor atención sobre fallas y brechas en sistemas oficiales estadounidenses, tras conocerse incidentes previos en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y en el Departamento de Agricultura, además de una interrupción de varios días en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) atribuida por las autoridades a motivos técnicos.
También se suma la suspensión de vuelos a nivel nacional del 13 de noviembre durante casi cinco horas por una falla en la red de telecomunicaciones que impactó en el control aéreo, problema que la Administración Federal de Aviación (FAA) vinculó inicialmente a equipos antiguos y a la instalación de un enrutador en Arkansas, y que el presidente Donald Trump minimizó al adjudicarlo a aparatos obsoletos y destacar la gestión del secretario de Transporte, Sean Duffy.
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