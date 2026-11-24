También se suma la suspensión de vuelos a nivel nacional del 13 de noviembre durante casi cinco horas por una falla en la red de telecomunicaciones que impactó en el control aéreo, problema que la Administración Federal de Aviación (FAA) vinculó inicialmente a equipos antiguos y a la instalación de un enrutador en Arkansas, y que el presidente Donald Trump minimizó al adjudicarlo a aparatos obsoletos y destacar la gestión del secretario de Transporte, Sean Duffy.