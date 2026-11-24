Argentina buscará defender el bicampeonato

La Selección Argentina llegará a la próxima edición como vigente campeona y con el objetivo de extender su dominio continental. En 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió el título en Estados Unidos después de superar 1-0 a Colombia en la final disputada en tiempo suplementario. Lautaro Martínez convirtió el único gol de la definición, mientras que Lionel Messi debió observar el desenlace desde el banco por una lesión.

La Albiceleste también había conquistado la edición de 2021 en Brasil, por lo que buscará defender el bicampeonato en un escenario que le trae buenos recuerdos recientes. Con la sede prácticamente definida, ahora resta conocer los detalles del formato y la cantidad de selecciones que participarán en la Copa América 2028.