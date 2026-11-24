La Copa América 2028 se jugará otra vez en Estados Unidos: tendría un formato renovado
La Conmebol definió que el próximo torneo continental se dispute en territorio estadounidense entre junio y julio de 2028.
La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos en 2028. La decisión quedó encaminada durante la última reunión de la Conmebol y solamente resta que el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, realice el anuncio oficial.
De esta manera, el máximo certamen de selecciones de Sudamérica regresará a territorio norteamericano, tal como ocurrió en 2016 y 2024. La próxima edición se desarrollaría entre junio y julio y presentaría modificaciones en su formato de competencia.
La elección del país responde principalmente a cuestiones económicas, comerciales y de infraestructura. Después de albergar el último Mundial, el país que preside Donald Trump cuenta con numerosos estadios renovados y escenarios de primer nivel para recibir nuevamente un torneo internacional.
La posible participación de selecciones de Concacaf
Uno de los principales cambios que se analizan es la incorporación de equipos pertenecientes a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). La intención sería organizar una competencia más amplia y competitiva, con una mayor cantidad de participantes.
A lo largo de la historia de la Copa América ya hubo ocho selecciones de esa región: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá. El Tri fue uno de los invitados más destacados, ya que alcanzó las finales de 1993 y 2001.
Argentina buscará defender el bicampeonato
La Selección Argentina llegará a la próxima edición como vigente campeona y con el objetivo de extender su dominio continental. En 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió el título en Estados Unidos después de superar 1-0 a Colombia en la final disputada en tiempo suplementario. Lautaro Martínez convirtió el único gol de la definición, mientras que Lionel Messi debió observar el desenlace desde el banco por una lesión.
La Albiceleste también había conquistado la edición de 2021 en Brasil, por lo que buscará defender el bicampeonato en un escenario que le trae buenos recuerdos recientes. Con la sede prácticamente definida, ahora resta conocer los detalles del formato y la cantidad de selecciones que participarán en la Copa América 2028.
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