Arrestan a una docente por tener sexo con un alumno de 15 años

La profesora de 26 años, que es esposa del comisario del pueblo e hija del alcalde, se entregó a las autoridades el jueves de la semana pasada y ya fue arrestada e imputada por el abuso sexual, aunque hasta ahora se considera una investigación por una "relación inapropiada".

Al ser hija del alcalde de Wellston, Paul E. Whitnah, y esposa del jefe de Policía local, Alfred Hancock, la denuncia es tramitada por la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma para evitar conflictos de intereses, informó el sitio The New York Post.

abuso sexual infantil alumno.jpg

El caso fue denunciado en noviembre de 2022, pero recién la semana pasada salieron a la luz detalles como que la docente y el alumno se besaron y tocaron en clósets o despensas dentro de la escuela de Wellston, una localidad de no más de 700 habitantes en el estado de Oklahoma.

Las autoridades también descubrieron que la docente le confirmó a una amistad del alumno que existía el abuso sexual, aunque lo consideró una "relación" como acto consensuado entre pares. La mujer incluso aseguró que "no pasa nada" porque no los iban a atrapar in fraganti.

Entre los agravantes del caso figuran "solicitar material obseno a un menor de edad", "proposición o acción indecente a una persona menor de 16 años" y "solicitación por vía tecnológica".

Las autoridades del distrito informaron que Hancock ya no está capacitada para dar clases y fue separada de su cargo. Si es encontrada culpable podría ser multada y sentenciada a prisión.