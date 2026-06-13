Javier Milei pasará por España, Paraguay y Estados Unidos en sólo 10 días: a qué viaja

Tampoco se descarta que, como en viajes anteriores, el jefe de Estado se reúna con Santiago Abascal, líder del partido neofascista Vox, o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Destino Paraguay

De regreso de la península ibérica, solo permanecerá tres días en Buenos Aires para emprender un nuevo viaje: Milei tiene previsto viajar a Asunción el 30 de junio, para la Cumbre de Presidentes del Mercosur.

Será la primera cumbre que se lleva a cabo bajo la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ese organismo sudamericano y la Unión Europea (UE), que rige desde el 1 de mayo de este año, todavía con objeciones de países como Francia y España.

santiago peña y javier milei El paraguayo Santiago Peño junto a Javier Milei.

En la capital paraguaya tendrá ocasión de mantener reuniones bilaterales con el mandatario anfitrión, Santiago Peña, afín a las ideas libertarias, y posiblemente ver cara a cara al brasileño Lula da Silva, principal impulsor del tratado que Milei supo celebrar como ninguno.

Destino Estados Unidos

Por último —por el momento—, Javier Milei realizará su decimoctava visita a los Estados Unidos, otra vez invitado por su amigo y protector Donald Trump, para participar de los festejos del 4 de julio, cuando se celebrará el 250° aniversario de la independencia de ese país.

En Washington se mostrará y fotografiará con el magnate para ratificar, otra vez, la intensidad de las relaciones más que carnales que mantiene con la gestión republicana, con la cual la Argentina se ha alineado incondicionalmente desde la asunción del libertario.