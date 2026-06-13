Javier Milei pasará por España, Paraguay y Estados Unidos en sólo 10 días: a qué viaja
El Presidente de la Nación retoma su agenda internacional para visitar territorios conocidos y personajes aliados en España, Paraguay y otra vez Estados Unidos.
Para sostener sus lazos políticos globales y al mismo tiempo para evadirse un poco de la agobiante realidad política local, que tiene a la interna libertaria agitándose alrededor del escándalo protagonizado por el inamovible Manuel Adorni, Javier Milei reactiva por estos días sus viajes internacionales.
En esta ocasión, tres serán sus destinos en un puñado de días, desde fines del corriente mes hasta principios de julio, cuando recorrerá tres países de dos continentes para reencontrarse ciudades ya visitadas y con viejos y amigables conocidos.
Destino España
En principio, el Presidente de la Nación emprenderá el 24 de junio próximo su sexto viaje a España, donde permanecerá tres días, hasta el 27, específicamente en Madrid, para desarrollar una serie de actividades.
En la capital española brindará una conferencia en la Universidad San Pablo CEU y mantendrá reuniones con empresarios españoles y europeos interesados en realizar beneficiosas inversiones gracias al RIGI y al “súper RIGI”, que implican exenciones impositivas extraordinarias.
Tampoco se descarta que, como en viajes anteriores, el jefe de Estado se reúna con Santiago Abascal, líder del partido neofascista Vox, o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Destino Paraguay
De regreso de la península ibérica, solo permanecerá tres días en Buenos Aires para emprender un nuevo viaje: Milei tiene previsto viajar a Asunción el 30 de junio, para la Cumbre de Presidentes del Mercosur.
Será la primera cumbre que se lleva a cabo bajo la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ese organismo sudamericano y la Unión Europea (UE), que rige desde el 1 de mayo de este año, todavía con objeciones de países como Francia y España.
En la capital paraguaya tendrá ocasión de mantener reuniones bilaterales con el mandatario anfitrión, Santiago Peña, afín a las ideas libertarias, y posiblemente ver cara a cara al brasileño Lula da Silva, principal impulsor del tratado que Milei supo celebrar como ninguno.
Destino Estados Unidos
Por último —por el momento—, Javier Milei realizará su decimoctava visita a los Estados Unidos, otra vez invitado por su amigo y protector Donald Trump, para participar de los festejos del 4 de julio, cuando se celebrará el 250° aniversario de la independencia de ese país.
En Washington se mostrará y fotografiará con el magnate para ratificar, otra vez, la intensidad de las relaciones más que carnales que mantiene con la gestión republicana, con la cual la Argentina se ha alineado incondicionalmente desde la asunción del libertario.
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