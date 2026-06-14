Así fueron los festejos de los Knicks en Nueva York luego de salir campeones en la NBA

La previsión no era para menos, ya que durante la tarde y la noche coincidieron varios eventos masivos en la ciudad. Previo al partido decisivo de los Knicks, se desarrolló el encuentro entre Brasil y Marruecos correspondiente a la Copa del Mundo al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Al mismo tiempo, el propio Madison Square Garden albergaba un concierto, lo que generó un flujo constante y extraordinario de personas en toda el área.

En ese complejo contexto urbano, aficionados de distintas disciplinas compartieron el espacio en completa armonía. Mientras los seguidores brasileños y marroquíes se desplazaban hacia sus transportes, se cruzaban con la marea de fanáticos que portaban la indumentaria de los Knicks, dejando una postal única donde el campeonato de la NBA y la fiebre mundialista convivieron en el corazón de Nueva York.