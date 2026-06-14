Así fueron los festejos de los Knicks en Nueva York luego de salir campeones en la NBA
Tras más de cinco décadas de sequía, los Knicks consiguieron el título de la NBA en una jornada donde la pasión del básquetbol coincidió con la fiebre del Mundia 2026.
La ciudad de Nueva York vivió una noche de celebraciones inolvidable después de que los New York Knicks consiguieran el ansiado título de la NBA, rompiendo una racha de más de cinco décadas sin campeonatos. La histórica victoria del equipo fue seguida en directo por miles de aficionados que se congregaron en distintos puntos de la ciudad para observar el cierre de la serie en el Juego 5, disputado en San Antonio, Texas.
Las principales concentraciones de fanáticos se registraron en las inmediaciones del Madison Square Garden, donde las autoridades instalaron una zona de transmisión especial para el partido. En ese punto, una multitud siguió con total expectación el desarrollo del último cuarto, instante en el que los Knicks concretaron la remontada definitiva que les aseguró el campeonato.
Al concluir el encuentro, la euforia se extendió rápidamente por las calles cercanas al mítico recinto. Los asistentes intercambiaron saludos, abrazos y cánticos festivos. Toda la zona permaneció bajo un estricto control de los elementos de seguridad, quienes trabajaron para organizar el flujo de personas hacia las banquetas con el objetivo de reabrir la circulación vehicular. Aunque la jornada fue mayoritariamente festiva, la tensión se hizo presente por momentos, lo que obligó a las fuerzas del orden a controlar a algunos fanáticos.
Así fueron los festejos de los Knicks en Nueva York luego de ser campeones en la NBA
La actividad en el área del Madison Square Garden había comenzado horas antes del pitazo inicial. Como medida preventiva, se colocaron barreras metálicas alrededor del recinto y se instalaron filtros de acceso en estaciones clave como Penn Station, en un operativo destinado a regular la enorme concentración de personas.
La previsión no era para menos, ya que durante la tarde y la noche coincidieron varios eventos masivos en la ciudad. Previo al partido decisivo de los Knicks, se desarrolló el encuentro entre Brasil y Marruecos correspondiente a la Copa del Mundo al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Al mismo tiempo, el propio Madison Square Garden albergaba un concierto, lo que generó un flujo constante y extraordinario de personas en toda el área.
En ese complejo contexto urbano, aficionados de distintas disciplinas compartieron el espacio en completa armonía. Mientras los seguidores brasileños y marroquíes se desplazaban hacia sus transportes, se cruzaban con la marea de fanáticos que portaban la indumentaria de los Knicks, dejando una postal única donde el campeonato de la NBA y la fiebre mundialista convivieron en el corazón de Nueva York.
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