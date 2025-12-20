Filtran fotos inéditas de Jeffrey Epstein junto a Bill Clinton, Michael Jackson y Mick Jagger

Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump. En la página se puede observar una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.

clinton epstein4

Entre el material difundido aparecen fotos inéditas del expresidente Bill Clinton y otras celebridades como Diana Ross, Mick Jagger y Michael Jackson junto a Epstein. Pero la mayoría de los documentos muestran amplios recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación realmente aportará claridad o solo profundizará las teorías conspirativas que rodean el caso.

Las nuevas fotos incluyen una imagen de Clinton recostado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza y acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado, y otra donde nada junto a una mujer de cabello oscuro que sería Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

clinton epstein2

También se ve a Maxwell con el expríncipe británico Andrés, acostado sobre las piernas de cinco personas.

En los documentos aparecen siete páginas con una lista de 254 masajistas, todos los nombres completamente tachados “para proteger información de potenciales víctimas”, según la explicación oficial.

Otras imágenes muestran a Epstein y acompañantes con los rostros difuminados y armas de fuego, mientras que decenas de fotos de figuras desnudas o con poca ropa también fueron censuradas.

jagger clinton epstein2



Minutos después de la publicación, el vocero de Bill Clinton (presidente entre 1993 y 2001), Ángel Ureña, salió a defenderlo y marcó diferencias entre quienes cortaron la relación con Epstein al conocer sus crímenes y quienes la mantuvieron. “Clinton pertenece al primer grupo”, aseguró.

Además, Ureña cuestionó la estrategia de la administración Trump y sugirió que la exposición de las imágenes responde a una maniobra política: “La Casa Blanca está usando a Bill Clinton como distracción para ocultar una verdad que no quiere que salga a la luz”, escribió en X