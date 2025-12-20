Uruguay adelanta su campaña de vacunación ante la irrupción de la Gripe H3N2
El Ministerio de Salud Pública se prepara para combatir la eventual llegada de la nueva variedad de influenza.
En el marco de la aparición de la influenza H3N2, que ya fue detectada en varios países de América del Sur, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay prepara la campaña de vacunación 2026 contra la gripe.
Fernanda Nozar, directora general de Salud, explicó que se está gestionando una vacuna que incluya protección contra esta cepa. Además adelantarán el inicio de las vacunaciones, que normalmente comienzan en abril, a marzo.
Según las autoridades, la mutación se transmite muy fácilmente entre niños y que provoca más ingresos de personas adultas mayores como consecuencia del contagio de este virus.
Se espera que la variante H3N2 llegue a Uruguay durante el verano debido al flujo turístico típico de la temporada estival.
Entre abril y septiembre de este año se aplicaron 511.000 dosis gratuitas, en una población cercana a los 3,5 millones de habitantes, según datos oficiales.
¿Qué es la influenza H3N2?
La gripe H3N2 es una de las variantes más agresivas del virus de la influenza tipo A. De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), esta cepa ha sido responsable de una de las tres principales pandemias de influenza registradas en el último siglo.
Esta variante fue identificada por primera vez en cerdos en Estados Unidos en 2010, y se caracteriza por portar el gen M, un componente que también estaba presente en el virus pandémico H1N1, el cual incrementa de manera significativa la transmisión de humano a humano.
El nombre H3N2 proviene de la combinación de dos proteínas del virus: Hemaglutinina tipo 3 (H3)y Neuraminidasa tipo 2 (N2), elementos que permiten identificar el subtipo específico de influenza.
Actualmente, la H3N2 es la cepa dominante, mientras que la H1N1 circula en menor proporción. Por su parte, la influenza tipo B suele alcanzar su pico entre febrero y marzo de cada año.
Los adultos mayores de 65 años son el grupo más vulnerable, seguidos de cerca por los niños en edad escolar, quienes presentan mayores tasas de complicaciones.
Expertos han advertido que la variante actual de H3N2 presenta múltiples mutaciones, las cuales la diferencian del componente contra esta cepa incluido en la vacuna antigripal estacional aplicada este año.
