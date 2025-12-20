Uruguay adelanta su campaña de vacunación ante la irrupción de la Gripe H3N2

¿Qué es la influenza H3N2?

La gripe H3N2 es una de las variantes más agresivas del virus de la influenza tipo A. De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), esta cepa ha sido responsable de una de las tres principales pandemias de influenza registradas en el último siglo.

Esta variante fue identificada por primera vez en cerdos en Estados Unidos en 2010, y se caracteriza por portar el gen M, un componente que también estaba presente en el virus pandémico H1N1, el cual incrementa de manera significativa la transmisión de humano a humano.

El nombre H3N2 proviene de la combinación de dos proteínas del virus: Hemaglutinina tipo 3 (H3)y Neuraminidasa tipo 2 (N2), elementos que permiten identificar el subtipo específico de influenza.

Actualmente, la H3N2 es la cepa dominante, mientras que la H1N1 circula en menor proporción. Por su parte, la influenza tipo B suele alcanzar su pico entre febrero y marzo de cada año.

Los adultos mayores de 65 años son el grupo más vulnerable, seguidos de cerca por los niños en edad escolar, quienes presentan mayores tasas de complicaciones.

Expertos han advertido que la variante actual de H3N2 presenta múltiples mutaciones, las cuales la diferencian del componente contra esta cepa incluido en la vacuna antigripal estacional aplicada este año.