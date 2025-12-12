Estados Unidos: publican fotos de Donald Trump y Bill Clinton con Jeffrey Epstein

epstein

Las demás imágenes son de fiestas con atuendos formales, instantáneas en las que se ve al expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton en lo que se puede interpretar como una clara muestra de que los representantes demócratas tienen la intención de "sacrificar" hasta los propios con tal de mostrar más información sobre el caso Epstein.

clinton epstein

Pero la imagen más sórdida incluye un bol lleno de preservativos que está decorado con una foto del actual mandatario estadounidense, Donald Trump. Junto a la imagen se lee la frase de "Soy enorme" y el precio, U$S 4,5 por unidad.