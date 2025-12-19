Gustavo Petro compartió una insólita fake news sobre Argentina: "Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear..."
El presidente de Colombia compartió un clip de la televisión chilena que llamó "saqueos" a los "robos en banda" ocurridos en provincia de Buenos Aires en 2023.
Atento a las noticias del mundo que ve pasar por las redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió este viernes fake news sobre supuestos saqueos en la Argentina que no hicieron más que alimentar su desdén sobre el gobierno de Javier Milei.
En las antípodas del lilbertario, el mandatario colombiano afirmó que "se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires", y compartió un video del supuesto escenario, que no condice con la realidad de las tierras que por estos días gobierna Axel Kicillof.
Como era de esperarse, porque las redes sociales así lo permiten, el posteo de Gustavo Petro no pasó desapercibido y se volvió viral en cuestión de horas. Aún así, el presidente de Colombia mantuvo su "metida de click" en su perfil entre las 12.22 y las 16 (hora argentina), hasta que se dignó a borrarlo sin hacer comentarios.
Los que sí comentaron fueron sus seguidores, que le hicieron saber que el video de 35 segundos data de 2023, cuando Javier Milei no era presidente de la Argentina (pero Kicillof sí era el mandatario bonaerense).
De hecho, los saqueos que se ven en el video ocurrieron en agosto de 2023, en comercios de José C. Paz, Moreno, Tigre, Escobar y Merlo, informó el diario Clarín. Curiosamente, las autoridades locales y nacionales se refirieron a ellos como "robos en poblado en banda" y ataques "coordinados", pero en la televisión del mundo se vio de otro modo.
Por eso el detalle más notable de ese clip es que es de la televisión chilena, y que la periodista que lo narraba explicó que los saqueos fueron perpetrados por "diferentes poblaciones de las afueras de Buenos Aires, luego de que se registrara lo mismo en Neuquén, Mendoza y Córdoba".
Otro detalle significativo fue el pronóstico del tiempo que se ve en la pantalla de la televisión chilena, que auguraba jornadas de 5 grados, algo bastante raro para diciembre en el Cono Sur.
El paso en falso no detuvo a Gustavo Petro, que se pasó toda la tarde del viernes antagonizando en X con otras personas y por otros temas. Pero ya no volvió a referirse a Milei ni a la Argentina.
Te puede interesar
Dejá tu comentario