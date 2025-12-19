Gustavo Petro compartió una insólita fake news sobre Argentina: "Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear..."

Por eso el detalle más notable de ese clip es que es de la televisión chilena, y que la periodista que lo narraba explicó que los saqueos fueron perpetrados por "diferentes poblaciones de las afueras de Buenos Aires, luego de que se registrara lo mismo en Neuquén, Mendoza y Córdoba".

Otro detalle significativo fue el pronóstico del tiempo que se ve en la pantalla de la televisión chilena, que auguraba jornadas de 5 grados, algo bastante raro para diciembre en el Cono Sur.

El paso en falso no detuvo a Gustavo Petro, que se pasó toda la tarde del viernes antagonizando en X con otras personas y por otros temas. Pero ya no volvió a referirse a Milei ni a la Argentina.