Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras escapar de la Justicia brasileña por Argentina
Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos a bordo de un vuelo privado con escala en Ecuador. Las imágenes exclusivas de su arribo y los detalles de la fuga.
Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami, concretando su fuga internacional para evadir el cerco judicial en Brasil. El senador, sobre quien pesaba una orden de retención de pasaportes dictada por el Supremo Tribunal Federal por presunto lavado de dinero, completó su escape a Estados Unidos utilizando territorio argentino como puente estratégico.
El cruce por Iguazú y el vuelo privado hacia Estados Unidos
Acorralado por la Justicia de su país tras la derrota electoral de su padre frente a Lula da Silva, el senador orquestó una huida envuelta en un fuerte hermetismo oficial.
Según confirmó la Dirección de Migraciones, Flávio Bolsonaro, junto a su esposa Fernanda y sus dos hijas, ingresó a la Argentina a través del puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú a las 22:50 del martes (hora local). La familia arribó al aeropuerto de Misiones en una camioneta escoltada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Cabe destacar que, paralelamente a este operativo, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en la misma provincia.
El operativo de escape continuó a bordo del lujoso jet privado Gulfstream G400 (matrícula LV-JQW), perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., que lo aguardaba en la pista. La ruta de vuelo registrada expone los detalles del escape internacional[cite: 10]:
- Despegue desde Argentina: el avión partió del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú el miércoles 28 de octubre a las 00:22 horas.
- Escala en Ecuador: tras más de cinco horas de vuelo, aterrizó en Guayaquil (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo) a las 03:46 de la madrugada para realizar una escala técnica.
- Destino final: luego de despegar de Guayaquil a las 04:22, la aeronave aterrizó finalmente en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, a las 09:24 de la mañana (hora de la costa este de EE.UU.).
Las imágenes exclusivas de la llegada a Miami
Minutos después del aterrizaje, C5N presentó el momento exacto en el que el legislador brasileño descendió de la aeronave privada. Vestido de forma completamente informal, con una remera negra y pantalones oscuros, Flávio Bolsonaro fue visto abandonando el jet junto a su familia, confirmando de manera visual y contundente su llegada a territorio norteamericano.
La huida del senador bolsonarista cuenta con un respaldo geopolítico explícito. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump ya había anticipado que permitiría el ingreso del dirigente y su entorno familiar, asegurando que "son buenas personas" y avalando las denuncias infundadas del bolsonarismo sobre un supuesto fraude electoral en Brasil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario