Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras escapar de la Justicia brasileña por Argentina

Minutos después del aterrizaje, C5N presentó el momento exacto en el que el legislador brasileño descendió de la aeronave privada. Vestido de forma completamente informal, con una remera negra y pantalones oscuros, Flávio Bolsonaro fue visto abandonando el jet junto a su familia, confirmando de manera visual y contundente su llegada a territorio norteamericano.

La huida del senador bolsonarista cuenta con un respaldo geopolítico explícito. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump ya había anticipado que permitiría el ingreso del dirigente y su entorno familiar, asegurando que "son buenas personas" y avalando las denuncias infundadas del bolsonarismo sobre un supuesto fraude electoral en Brasil.