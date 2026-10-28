La reacción del chofer de la combi que llevó a Flávio Bolsonaro a Puerto Iguazú cuando fue encontrado por C5N

La fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos sumó un capítulo en Misiones. Durante una transmisión especial del programa Duro de Domar por C5N, Nicolás Munafó logró interceptar a la misteriosa combi gris que habría transportado al senador brasileño hasta la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú.