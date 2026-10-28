La reacción del chofer de la combi que llevó a Flávio Bolsonaro a Puerto Iguazú cuando fue encontrado por C5N
En medio de una tensa cobertura nocturna, las cámaras de C5N abordaron al conductor del vehículo brasileño que habría transportado a Flávio Bolsonaro.
La fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos sumó un capítulo en Misiones. Durante una transmisión especial del programa Duro de Domar por C5N, Nicolás Munafó logró interceptar a la misteriosa combi gris que habría transportado al senador brasileño hasta la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú.
El hallazgo de C5N y la reacción del chofer
En medio de una frenética cobertura a la medianoche, el móvil de C5N registró el momento exacto en el que una combi Fiat de color gris, con patente de Brasil y un ploteo de turismo, salió por la puerta principal del aeropuerto misionero.
El cronista Nicolás Munafó interceptó el vehículo y le preguntó directamente al conductor, un hombre mayor con anteojos, si él había trasladado a la familia Bolsonaro. "No, no", respondió de manera tajante el chofer en portugués, gesticulando y acelerando rápidamente para alejarse del lugar y evitar las cámaras.
Los detalles del operativo en el aeropuerto
A pesar de la negativa del conductor, el periodista en el lugar aportó datos clave sobre la secuencia de los hechos que refuerzan la hipótesis de un escape organizado con protección oficial. Según detalló Munafó desde Puerto Iguazú:
- Ingreso por un portón trasero: la comitiva no ingresó por el acceso principal destinado a los pasajeros, sino que lo hizo a través de un portón trasero secundario cercano a la pista.
- La escolta de seguridad: el cronista aseguró que la combi con patente brasileña ingresó al aeropuerto escoltada por efectivos de la policía local.
- Falta de controles migratorios: en diálogo con Pablo Duggan, el movilero remarcó que el vehículo "se salteó todos los controles" obligatorios, evitando pasar por los puestos de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Desde los estudios del canal, Duggan calificó el hecho como una "decisión política de la Argentina", señalando que todo se trató de un gran operativo organizado para asegurar que el senador brasileño y su familia pudieran abordar el avión privado hacia Estados Unidos con absoluta tranquilidad.
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