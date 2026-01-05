Francia: condenaron a prisión a 10 personas que pusieron en duda la identidad de género de Brigitte Macron

Brigitte Macron, de 72 años, no estuvo presente en la audiencia de este lunes, pero su abogado, Jean Ennochi, aprovechó para afirmar que "lo importante es que haya capacitaciones inmediatas para concientizar sobre el acoso cibernético y, para algunos de los acusados, la prohibición de usar sus cuentas de redes sociales".

De hecho, el domingo pasado la esposa de Emmanuel Macron dijo al medio TF1 de Francia que había iniciado las acciones legales contra los ocho hombres y dos mujeres que especulaban sobre su identidad de género para "dar el ejemplo" en la lucha contra el ciberacoso.

El grupo reprendido tiene entre 41 y 65 años, y muchos de ellos mantenían un pseudónimo online para su actividad.

Por ejemplo, Delphine Jegousse, de 51 años, era conocida como Amandine Roy y se presentaba como médium y autora. A ella se le atribuye la publicacón de un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021 sobre el tema de la identidad de Brigitte Macron y por eso fue condenada a seis meses de prisión.

En cambio Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, fue condenado a ocho meses de prisión por el contenido de su perfil de X, donde era conocido como Zoé Sagan hasta 2024, cuando su cuenta quedó suspendida por quedar citado en varias investigaciones judiciales.

Otro de ellos, Bertrand Scholler, afirmó que todos los comentarios eran en nombre del humor político y la sátira, pero fue el autor de una imagen trucada donde se ve a la primera dama de Francia con un torso masculino.

"La cantidad de mensajes era parte de un modus operandi", explicaron en el tribunal parisino donde se zanjó la cuestión.

El único de los acusados que fue encontrado culpable pero no recibirá una pena de prisión en suspenso es un hombre que ostenta un cargo de profesor y que se disculpó con Brigitte Macron durante el juicio. A él le tocará cumplir con una capacitación sobre ciberacoso y se le prohibió usar redes sociales por seis meses.

De Francia a los Estados Unidos

La primera dama de Francia emprendió acciones legales contra la influencer conservadora Candace Owens y otros miembros de la esfera comunicacional alineada con Donald Trump por el mismo caso de ciberacoso.

Resulta que en un intento por mantener su discurso transfóbico Candace Owens y los demás acusados habrían tomado como cierto y difundido hasta el cansancio el rumor sin sustento sobre una supuesta transición en la expresión de género de la mujer de Emmanuel Macron.

La denuncia por difamación fue radicada a mediados de julio de 2025 en el estado de Delaware, Estados Unidos, después de que Owens repitiera el rumor de los acusados franceses sobre el supuesto nombre "de nacimiento" de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, que es como se llama su hermano.