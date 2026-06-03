Graves incidentes en Chile durante una marcha universitaria contra el gobierno de Kast

Según informaron medios locales, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana propuso que la marcha se realizara desde la estación de subte Los Héroes hasta la estación Ecuador.

Pese a esto, los manifestantes se congregaron en la Plaza Baquedano para marchar desde ahí hasta Los Héroes, pasando por La Moneda, recorrido que no había sido autorizado. Trascendió, además, que los organizadores de la convocatoria no habían asistido a la reunión de coordinación convocada para definir el trayecto de la protesta.

marcha universitaria chile El recorrido que realizaron los manifestantes

En ese maco, cuando llegaron a las inmediaciones de la Universidad Católica, se enfrentaron con personal de Control de Orden Público de Carabineros. Mientras que los manifestantes arrojaron objetos contundentes contra los uniformados, los efectivos respondieron con el despliegue de carros hidrantes y el lanzamiento gases lacrimógenos.

Con motivo de los incidentes, desde Metro de Santiago determinaron el cierre las estaciones Central, Universidad Católica, Santa Lucía y Salvador de la Línea 1. El servicio se reanudó pasado el mediodía. Baquedano permanecía sin funcionar y estaba disponible solo para cambiar con otras líneas.

En paralelo, Prefectura Oriente de Carabineros informó que debido a los disturbios el tránsito tuvo que ser interrumpido en su totalidad en el eje Avenida Providencia y Alameda.